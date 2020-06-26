***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
26.06.2020 15:17
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.06.2020
Açıklamalar
25.06.2020 tarihinde yaptığımız açıklamaya istinaden Esas Sözleşmemiz ek dosya olarak ilave edilmiştir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 16/06/2020 24/06/2020 10104
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853111
BIST
15:04115.131
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 991,55
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.928
15:046,8569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8586
En Düşük
6,8444
15:047,6891
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0039
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6816
15:04388,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,13
|Açılış
|: 388,66
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|80.263.721
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,42
|1.448.417
|% 9,92
|
|SARKY
|6,90
|29.305.908
|% 9,87
|
|VKFYO
|2,73
|3.852.553
|% 9,64
|
|DAGI
|6,66
|32.739.669
|% 9,36
|
|HALKS
|3,76
|1.544.046
|% -9,62
|
|YKGYO
|3,94
|60.624.655
|% -6,64
|
|GUBRF
|26,16
|200.063.943
|% -5,90
|
|LUKSK
|14,99
|1.435.912
|% -5,49
|
|IHGZT
|4,53
|24.737.680
|% -4,43
|
|ISFIN
|4,21
|876.896.867
|% 4,21
|
|ODAS
|2,37
|508.621.889
|% 3,95
|
|KARSN
|2,79
|505.807.703
|% 2,20
|
|KRDMD
|3,05
|505.349.550
|% 1,33
|
|IHLGM
|1,63
|487.197.254
|% 1,24
|
|IHLGM
|1,63
|487.197.254
|% 1,24
|
|ODAS
|2,37
|508.621.889
|% 3,95
|
|ISFIN
|4,21
|876.896.867
|% 4,21
|
|KARSN
|2,79
|505.807.703
|% 2,20
|
|KRDMD
|3,05
|505.349.550
|% 1,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4680
|8,5104
|% -0,23
|
|Frank
|7,2004
|7,2438
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|-0,70
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,02
|
|Cumhuriyet
|2.521
|2.539
|-1,20
|
|Tam
|2.595
|2.605
|-1,30
|
|Yarım
|1.260
|1.274
|-0,60
|
|Çeyrek
|630
|638
|-0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,92
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,02
|
|B. Petrol
|41,24
|41,24
|0,19
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