***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler145.000.000 -9.216.334 4.544.333 -1.336.699 -1.336.699 -1.336.699 3.049.663 3.049.663 21.025.360 57.552.538 10.871.208 68.423.746 231.490.069 50.077.812 281.567.881Düzeltmelerden Sonraki Tutar145.000.000 0 0 0 0 0 -9.216.334 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.336.699 0 -1.336.699 0 0 0 0 0 -1.336.699 3.049.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.049.663 21.025.360 0 0 0 57.552.538 10.871.208 68.423.746 231.490.069 50.077.812 281.567.881Transferler0 10.871.208 -10.871.208 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Dönem Karı (Zararı)8.758.136 8.758.136 8.758.136 1.140.530 9.898.666Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-439.675 -439.675 -439.675 298.767 298.767 0 -140.908 -73.832 -214.740Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0Sermaye Avansı0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-396.623 553.561 553.561 156.938 156.938Dönem Sonu Bakiyeler145.000.000 0 0 0 0 0 -9.612.957 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.776.374 0 -1.776.374 0 0 0 0 0 -1.776.374 3.348.430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.348.430 21.025.360 0 0 0 68.977.307 8.758.136 77.735.443 240.264.235 51.144.510 291.408.745Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler154.000.000 -10.238.623 4.544.333 -1.357.334 -1.357.334 -1.357.334 6.967.791 6.967.791 23.328.033 57.073.411 64.691.074 121.764.485 299.008.685 66.150.925 365.159.610Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar154.000.000 0 0 0 0 0 -10.238.623 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.357.334 0 -1.357.334 0 0 0 0 0 -1.357.334 6.967.791 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.967.791 23.328.033 0 0 0 57.073.411 64.691.074 121.764.485 299.008.685 66.150.925 365.159.610Transferler94.214 64.596.860 -64.691.074 -94.214 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159.175 0 159.175 0 0 0 0 0 159.175 151.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 151.731 0 0 0 0 0 11.532.948 11.532.948 11.843.854 4.502.327 16.346.181Dönem Karı (Zararı)11.532.948 11.532.948 11.532.948 4.407.104 15.940.052Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)159.175 159.175 159.175 151.731 151.731 0 310.906 95.223 406.129Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0Sermaye Azaltımı0 0 0Sermaye Avansı0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0Kar Payları0 0 0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler154.000.000 0 0 0 0 0 -10.238.623 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.198.159 0 -1.198.159 0 0 0 0 0 -1.198.159 7.119.522 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.119.522 23.422.247 0 0 0 121.670.271 11.532.948 133.203.219 310.852.539 70.653.252 381.505.791Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI15.409.135 9.728.982Dönem Karı (Zararı)15.940.052 9.898.666Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)15.940.052 9.898.666Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.244.990 3.499.425Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 3.764.421 3.022.327Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler699.001 781.693Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4-7 699.001 781.693Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerMaddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerŞerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili DüzeltmelerDiğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerYatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerSatış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.273.203 688.827Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.273.203 688.827Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerYeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerGenel Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerMuhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerGaranti Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerSektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerKar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili DüzeltmelerKatılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili DüzeltmelerPazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili DüzeltmelerFaiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler677.124 754.368Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.157.959 -230.486Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler592.604 586.635Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-1.033.180 -281.937Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri2.275.659 680.156Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-3.688.008 -1.810.016İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-3.688.008 -1.810.016Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 2.592.596 698.353Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-73.347 -636.127Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12 -73.347 -636.127İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.214.922 -2.324.329Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8.726.630 2.919.591İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -146.117 774.483İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 8.872.747 2.145.108Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler10.771.790 -2.431.690İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 11.861.008 -2.431.690İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.089.218Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -20.815.784 -8.624.899Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -3.981.907 2.543.022Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.438.215 2.651.236İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 7.633.102 3.315.377İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 6.805.113 -664.141Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler46.140 -14.217İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 46.140 -14.217Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -3.609.712 -1.214.884İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.360.450 1.847.512Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.867.079 412.536Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-493.371 1.434.976Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları24.399.964 11.073.762Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -175.640 -109.677Vergi İadeleri (Ödemeleri)20 -8.815.189 -1.235.103YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-752.448 -8.042.918İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 100.916Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri-36 -150.023Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri111.059 638.455Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 111.059 638.455Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.021.430 -8.862.752Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -1.737.465 -8.860.135Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -283.965 -2.617Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Temettüler0 0Alınan Faiz1.157.959 230.486FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI176.964 -4.210.778Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.569.182 1.411.000Kredilerden Nakit Girişleri6 5.569.182 1.411.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-5.392.218 -5.621.778Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -5.392.218 -5.621.778Ödenen Temettüler0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.833.651 -2.524.714Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.262.041 -787.890NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.571.610 -3.312.604DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ49.770.310 44.946.566DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ63.341.920 41.633.962Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 63.341.920 49.770.310Finansal Yatırımlar3.246 3.210Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3.246 3.210Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar3.246 3.210Ticari Alacaklar93.686.411 105.387.701İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4-7 4.563.741 4.417.624İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 89.122.670 100.970.077Diğer Alacaklar9.324.781 20.096.571İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11.861.008İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 9.324.781 8.235.563Stoklar9 188.784.003 167.968.219Peşin Ödenmiş Giderler11.178.557 7.196.650İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 11.178.557 7.196.650Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar7.225 5.671Diğer Dönen Varlıklar7.914.951 6.049.426İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar7.914.951 6.049.426ARA TOPLAM374.241.094 356.477.758Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar0 0TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR374.241.094 356.477.758DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar21.895 21.895Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar21.895 21.895Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar21.895 21.895Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar79.576 79.576İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 79.576 79.576Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 40.971.783 37.255.727Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17.387.553 17.487.460Maddi Duran Varlıklar12 84.363.305 84.551.099Arazi ve Arsalar3.727.597 3.719.573Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri1.037.855 1.072.864Binalar30.168.683 29.222.470Tesis, Makine ve Cihazlar42.003.424 43.554.067Taşıtlar929.307 916.248Mobilya ve Demirbaşlar1.816.801 1.835.996Özel Maliyetler2.536.119 2.898.200Yapılmakta Olan Yatırımlar1.083.710 224.251Diğer Maddi Duran Varlıklar1.059.809 1.107.430Kullanım Hakkı Varlıkları3.925.689 4.242.510Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.170.804 1.933.213Şerefiye13 942.792 942.792Diğer Haklar13 1.170.282 928.056Bilgisayar Yazılımları13 57.730 62.365Ertelenmiş Vergi Varlığı20 3.335.965 3.864.899TOPLAM DURAN VARLIKLAR152.256.570 149.436.379TOPLAM VARLIKLAR526.497.664 505.914.137KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar1.965.092 1.787.429İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar1.965.092 1.787.429Banka Kredileri6 1.965.092 1.787.429Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.983.875 7.499.869İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 7.983.875 7.499.869Banka Kredileri6.282.414 5.769.477Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.701.461 1.730.392Ticari Borçlar70.751.604 57.346.569İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4-7 13.795.605 6.162.503İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 56.955.999 51.184.066Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 11.939.718 10.248.411Diğer Borçlar2.862.765 2.816.625İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4-8 86.155 374.015İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 2.776.610 2.442.610Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13.151.571 16.761.283İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 13.151.571 16.761.283Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 2.176.024 8.870.963Kısa Vadeli Karşılıklar3.829.937 3.488.166Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.829.937 3.488.166Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.540.639 3.725.317İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.540.639 3.725.317ARA TOPLAM116.201.225 112.544.632TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER116.201.225 112.544.632UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar20.747.643 20.639.744İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 20.747.643 20.639.744Banka Kredileri18.310.160 17.902.261Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.437.483 2.737.483Diğer Borçlar107 107İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar107 107Uzun Vadeli Karşılıklar8.042.898 7.570.044Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 8.042.898 7.570.044Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.790.648 28.209.895TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER144.991.873 140.754.527ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar310.852.539 299.008.685Ödenmiş Sermaye17 154.000.000 154.000.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)17 -10.238.623 -10.238.623Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi4.544.333 4.544.333Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.198.159 -1.357.334Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.198.159 -1.357.334Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.198.159 -1.357.334Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.119.522 6.967.791Yabancı Para Çevrim Farkları7.119.522 6.967.791Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 23.422.247 23.328.033Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı4.291.507 4.197.293Yasal Yedekler19.130.740 19.130.740Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları121.670.271 57.073.411Net Dönem Karı veya Zararı11.532.948 64.691.074Kontrol Gücü Olmayan Paylar70.653.252 66.150.925TOPLAM ÖZKAYNAKLAR381.505.791 365.159.610TOPLAM KAYNAKLAR526.497.664 505.914.137Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 143.639.447 96.864.317Satışların Maliyeti18 -117.478.568 -76.349.752TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)26.160.879 20.514.565BRÜT KAR (ZARAR)26.160.879 20.514.565Genel Yönetim Giderleri-7.605.909 -5.911.218Pazarlama Giderleri-6.725.639 -5.607.667Araştırma ve Geliştirme Giderleri-467.057 -321.398Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 12.396.946 5.580.640Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -8.317.080 -5.484.019ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.442.140 8.770.903Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.737.083 2.822.625Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-211.238 -279.892Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 3.688.007 1.810.016FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)21.655.992 13.123.652Finansman Giderleri-3.123.344 -2.526.633SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)18.532.648 10.597.019Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.592.596 -698.353Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -2.120.249 -886.005Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -472.347 187.652SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)15.940.052 9.898.666DÖNEM KARI (ZARARI)15.940.052 9.898.666Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.407.104 1.140.530Ana Ortaklık Payları11.532.948 8.758.136Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 21 0,00074900 0,00056800Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar254.398 -513.507Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)282.938 -599.799Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar28.048 -33.668Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)28.048 -33.668Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-56.588 119.960Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-56.588 119.960Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar151.731 298.767Yabancı Para Çevrim Farkları151.731 298.767Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)151.731 298.767DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)406.129 -214.740TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.346.181 9.683.926Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.502.327 1.066.698Ana Ortaklık Payları11.843.854 8.617.228http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939995BIST