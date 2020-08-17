***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01/01/2020-30/06/2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteBolu VD. müdürlüğüMali Tablonun Verilme NedeniKurum Geçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi17/08/2020Açıklamalar01/01/2020-30/06/2020 Dönemine Ait Bolu Vergi Dairesi Müdürlüğüne Verilen Kurum Geçici vergi Beyannamesi içinde sunulan ve SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869348BIST