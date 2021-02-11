***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
11.02.2021 11:10
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Bolu Vergi Dairesi Müdürlüğü
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
11/02/2021
Açıklamalar
01.01.2020-31.12.2020 Dönemine Ait Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Bolu Vergi Dairesi Müdürülüğüne sunulan, SPK mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablomuz ek olarak verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909038
BIST
11:081.547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,42
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.551
En Düşük
1.544
11:087,0511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0067
|Açılış
|: 7,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0384
11:088,5644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0073
|Açılış
|: 8,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5499
11:08418,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,75
|Açılış
|: 418,62
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,80
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler11:08
|YESIL
|220,20
|14.203.601
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,80
|1.542.467
|% 9,98
|
|IDEAS
|29,88
|8.743.153
|% 9,85
|
|MERIT
|217,00
|308.791
|% 9,60
|
|AYCES
|93,15
|339.718
|% 9,59
|
|EKIZ
|12,51
|1.016.387
|% -10,00
|
|TACTR
|30,72
|1.491.763
|% -9,96
|
|TGSAS
|32,50
|15.446.423
|% -9,32
|
|DARDL
|30,10
|168.289
|% -5,76
|
|FRIGO
|28,44
|666.661
|% -3,66
|
|EKGYO
|2,59
|441.690.692
|% -1,52
|
|KOZAL
|135,50
|291.200.533
|% -0,95
|
|PETKM
|5,17
|283.284.244
|% 0,98
|
|SASA
|30,88
|269.163.689
|% 3,07
|
|ESEN
|41,04
|254.402.984
|% 7,32
|
|EKGYO
|2,59
|441.690.692
|% -1,52
|
|DOHOL
|3,56
|206.200.118
|% 1,42
|
|PETKM
|5,17
|283.284.244
|% 0,98
|
|MAKTK
|4,28
|212.009.749
|% 6,73
|
|ISFIN
|4,31
|157.856.900
|% 2,13
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0492
|7,0511
|% -0,09
|
|Euro
|8,5568
|8,5644
|% 0,09
|
|Sterlin
|9,7277
|9,7765
|% -0,01
|
|Frank
|7,8907
|7,9382
|% -0,03
|
|Riyal
|1,8747
|1,8841
|% -0,04
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.844
|1.845
|1,71
|
|Altın Gr.
|418
|418
|0,16
|
|Cumhuriyet
|2.790
|2.832
|-3,00
|
|Tam
|2.774
|2.845
|-4,84
|
|Yarım
|1.341
|1.376
|-2,35
|
|Çeyrek
|672
|688
|-1,17
|
|Gümüş.Ons
|27,25
|27,28
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,04
|
|B. Petrol
|61,12
|61,12
|-0,35
|