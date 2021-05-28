***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01/01/2021-31/03/2021Mali Tablonun Verildiği OtoriteBolu Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme NedeniKurum Geçici Vergi beyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi28/05/2021Açıklamalar01/01/2021-31/03/2021 Dönemi için Bolu Vergi Dairesi Müdürlüğüne verilen Kurum Geçici Vergi beyannamesi içinde sunulan Gelir tablomuz ek olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938697BIST