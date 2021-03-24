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***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

24.03.2021 19:03



***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklif Kararı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 24.03.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
GENTS, TRAGENTS91C4 Peşin 0,0649350 6,4935 15 0,0551947 5,51947

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

Peşin 31.05.2021 02.06.2021 01.06.2021

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
GENTS, TRAGENTS91C4 45.000.000 29,22077

Ek Açıklamalar
Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 24/03/2021 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
Şirketimiz 2020 yılı sonunda yasal kayıtlarında vergi ve 1.tertip Yasal Yedek Akçe tenzili sonrası 45.351.119,17 TL, SPK kayıtlarında ise vergi ve 1.Tertip Yasal Yedek akçenin indirilerek, bağışların ilavesi ile 62.494.048,58 TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmaktadır.
Bu kapsamda 21 / 04 / 2021 tarihinde toplanacak 2020 yılı Genel Kurulu'na Yönetim Kurulu olarak
1. 2020 yılı karından 45.000.000,00 TL ( % 29,22 ) bedelsiz payın ortaklarımıza yasal süreler içinde verilerek, artan tutarların şirket bünyesinde olağanüstü yedek olarak bırakılmasının,
2. Mevcut Olağanüstü Yedekler tutarımızdan da 10.000.000 TL ( % 6,49 ) Brüt - Nakit temettü tutarının 31.05.2021 tarihinde pay sahiplerimize ödenmesinin,
Ekte yer alan Kar Dağıtım Tablosu'nda da belirtildiği şekilde 2020 yılı Kar Dağıtım Teklifimiz olarak sunulmasına karar verilmiştir.
GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULU

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2020 YK kar Dağıtım Teklifi Tablo.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 154.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 12.604.298,01
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 80.958.038 56.437.838,51
4. Vergiler ( - ) 16.266.964 8.699.818,33
5. Net Dönem Kârı 64.691.074 47.738.020,18
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.386.901,01 2.386.901,01
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 62.304.172,99 45.351.119,17
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 62.304.172,99 45.351.119,17
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 189.875,59 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 62.494.048,58 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 45.000.000 45.000.000
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 45.000.000 45.000.000
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 17.304.172,99 351.119,17
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 10.000.000 10.000.000

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 8.500.000 45.000.000 34,74 0,347403 34,74
TOPLAM 8.500.000 45.000.000 34,74 0,347403 34,74

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920266


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Yarım 1.404 1.442 7,92  
Çeyrek 704 721 3,97  
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