***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Teklif Kararı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 24.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)GENTS, TRAGENTS91C4 Peşin 0,0649350 6,4935 15 0,0551947 5,51947Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 31.05.2021 02.06.2021 01.06.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)GENTS, TRAGENTS91C4 45.000.000 29,22077Ek AçıklamalarGentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 24/03/2021 tarihinde Ankara Genel Müdürlük binamızda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.Şirketimiz 2020 yılı sonunda yasal kayıtlarında vergi ve 1.tertip Yasal Yedek Akçe tenzili sonrası 45.351.119,17 TL, SPK kayıtlarında ise vergi ve 1.Tertip Yasal Yedek akçenin indirilerek, bağışların ilavesi ile 62.494.048,58 TL net dağıtılabilir dönem karına ulaşılmaktadır.Bu kapsamda 21 / 04 / 2021 tarihinde toplanacak 2020 yılı Genel Kurulu'na Yönetim Kurulu olarak1. 2020 yılı karından 45.000.000,00 TL ( % 29,22 ) bedelsiz payın ortaklarımıza yasal süreler içinde verilerek, artan tutarların şirket bünyesinde olağanüstü yedek olarak bırakılmasının,2. Mevcut Olağanüstü Yedekler tutarımızdan da 10.000.000 TL ( % 6,49 ) Brüt - Nakit temettü tutarının 31.05.2021 tarihinde pay sahiplerimize ödenmesinin,Ekte yer alan Kar Dağıtım Tablosu'nda da belirtildiği şekilde 2020 yılı Kar Dağıtım Teklifimiz olarak sunulmasına karar verilmiştir.GENTAŞ A.Ş. YÖNETİM KURULUEklenen DökümanlarEK: 1 2020 YK kar Dağıtım Teklifi Tablo.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUGENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 154.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 12.604.298,01Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 80.958.038 56.437.838,514. Vergiler ( - ) 16.266.964 8.699.818,335. Net Dönem Kârı 64.691.074 47.738.020,186. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 2.386.901,01 2.386.901,018. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 62.304.172,99 45.351.119,17Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 62.304.172,99 45.351.119,179. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 189.875,59 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 62.494.048,58 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 45.000.000 45.000.000* Nakit 0 0* Bedelsiz 45.000.000 45.000.00012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 17.304.172,99 351.119,1720. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 10.000.000 10.000.000Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 8.500.000 45.000.000 34,74 0,347403 34,74TOPLAM 8.500.000 45.000.000 34,74 0,347403 34,74Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920266BIST