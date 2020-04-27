GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

BIST En Aktif Hisseler
|BANVT
|24,20
|20.167.711
|% 10,00
|TKNSA
|7,15
|156.494.371
|% 10,00
|LKMNH
|7,04
|26.814.669
|% 10,00
|RTALB
|16,83
|8.379.085
|% 10,00
|MMCAS
|0,99
|107.668
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,6597
|8,7031
|% 1,01
|Frank
|7,1402
|7,1832
|% 0,30
|Riyal
|1,8536
|1,8629
|% 0,52
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|-12,49
|Altın Gr.
|386
|386
|-0,52
|Cumhuriyet
|2.473
|2.530
|-6,90
|Tam
|2.538
|2.592
|-11,00
|Yarım
|1.236
|1.267
|-3,50
|Çeyrek
|620
|634
|-1,80
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,18
|-0,05
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,01
|B. Petrol
|23,08
|23,08
|-1,73
Seans Raporu
- 17:09PARSN Yüzde 5.43 oranında artışla 14.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 590, 762 adet işlem
- 17:08XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2145, 81 artarak (% 1.85 ) 118, 335
- 17:08 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ECILC, GARAN, IHLGM
- 17:08XU100 Endeks 100, 691 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 96 üstünde . İşlem hacmi 12, 559.00 milyon TL de
- 17:05DERIM Yüzde 6.02 oranında artışla 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 459, 444 adet işlem