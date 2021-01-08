***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunun 08/01/2021 tarihli toplantısında aşağıdaki karar alınmıştır.· Taşınmazlarımız arasında yer alan İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi 7084 ada - 5 Parsel 1.200,04 m2 arsa ve üzerindeki binalar ile bu taşınmazın bitişiğinde yer alan 7084 ada - 6 Parsel 5.948,52 m2 arsa ve üzerindeki binaların satılması değerlendirilmiş olup, bu amaçla danışman firmalardan görüş ve destek almak da dahil olmak üzere çalışmalara başlanmasına ve Genel Müdürlüğümüze yetki verilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur..GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN.VE TİC.A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898251BIST