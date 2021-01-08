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***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.01.2021 13:48



***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunun 08/01/2021 tarihli toplantısında aşağıdaki karar alınmıştır.
·         Taşınmazlarımız arasında yer alan İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi 7084 ada - 5 Parsel 1.200,04 m2 arsa ve üzerindeki binalar ile bu taşınmazın bitişiğinde yer alan 7084 ada - 6 Parsel 5.948,52 m2 arsa ve üzerindeki binaların satılması değerlendirilmiş olup, bu amaçla danışman firmalardan görüş ve destek almak da dahil olmak üzere çalışmalara başlanmasına ve Genel Müdürlüğümüze yetki verilmesine karar verilmiştir. 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur..
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN.VE TİC.A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898251


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Altın Gr. 447 447 -4,88  
Cumhuriyet 2.963 3.008 -31,00  
Tam 2.952 3.026 -30,33  
Yarım 1.427 1.464 -14,67  
Çeyrek 716 732 -7,34  
Gümüş.Ons 26,67 26,71 -0,49  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 -0,12  
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