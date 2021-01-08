***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.01.2021 13:48
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunun 08/01/2021 tarihli toplantısında aşağıdaki karar alınmıştır.
· Taşınmazlarımız arasında yer alan İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Bölgesi 7084 ada - 5 Parsel 1.200,04 m2 arsa ve üzerindeki binalar ile bu taşınmazın bitişiğinde yer alan 7084 ada - 6 Parsel 5.948,52 m2 arsa ve üzerindeki binaların satılması değerlendirilmiş olup, bu amaçla danışman firmalardan görüş ve destek almak da dahil olmak üzere çalışmalara başlanmasına ve Genel Müdürlüğümüze yetki verilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur..
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN.VE TİC.A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898251
BIST
15:061.538
En Yüksek
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler15:03
|INVEO
|58,30
|51.934.173
|% 10,00
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|YESIL
|151,80
|95.258.487
|% 10,00
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|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|KONYA
|1.204,00
|104.811.091
|% 9,99
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|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
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|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|KOZAL
|117,50
|1.826.741.280
|% 8,29
|
|EKGYO
|2,52
|1.625.298.823
|% -3,08
|
|THYAO
|12,91
|1.216.945.543
|% 1,81
|
|SISE
|7,45
|1.082.641.316
|% 0,95
|
|OTKAR
|423,40
|1.006.425.340
|% -1,74
|
|EKGYO
|2,52
|1.625.298.823
|% -3,08
|
|SKBNK
|1,58
|326.156.157
|% 1,94
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|PETKM
|5,25
|810.277.212
|% 0,00
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|SISE
|7,45
|1.082.641.316
|% 0,95
|
|TSKB
|1,85
|260.876.243
|% -0,54
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|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3411
|7,3447
|% -0,05
|
|Euro
|8,9983
|9,0058
|% -0,19
|
|Sterlin
|9,9485
|9,9984
|% 0,14
|
|Frank
|8,2713
|8,3211
|% 0,10
|
|Riyal
|1,9518
|1,9616
|% -0,01
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|15:03
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-20,64
|
|Altın Gr.
|447
|447
|-4,88
|
|Cumhuriyet
|2.963
|3.008
|-31,00
|
|Tam
|2.952
|3.026
|-30,33
|
|Yarım
|1.427
|1.464
|-14,67
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|Çeyrek
|716
|732
|-7,34
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|Gümüş.Ons
|26,67
|26,71
|-0,49
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|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,12
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|B. Petrol
|55,23
|55,23
|0,85
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