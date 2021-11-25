***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.11.2021 09:27
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından verilen, 3 yıl süreli, Gümrük vergisi muafiyeti - KDV istisnası destek unsurlarını taşıyan 4.218 KW Elektrik Enerjisi Üretimi konulu 22.768.846 TL sabit yatırım içeren yatırım teşvik belgesi almıştır.
Kamuya saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979544
BIST
18:051.812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
0
En Düşük
0
18:0512,1901
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 0,3025
|Açılış
|: 12,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
18:0513,6893
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 0,3596
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
18:05696,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 13,09
|Açılış
|: 696,62
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
700,61
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 0,00
|
|PKENT
|3.600,00
|3.165.071
|% 0,00
|
|TRILC
|10,80
|333.327.451
|% 0,00
|
|VERTU
|26,02
|127.095.125
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,00
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 0,00
|
|PKENT
|3.600,00
|3.165.071
|% 0,00
|
|TRILC
|10,80
|333.327.451
|% 0,00
|
|VERTU
|26,02
|127.095.125
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,00
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 0,00
|
|THYAO
|18,97
|3.353.964.475
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,98
|2.539.119.353
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,78
|2.491.575.236
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,47
|2.640.750.633
|% 0,00
|
|GARAN
|11,83
|4.968.136.482
|% 0,00
|
|AKBNK
|6,98
|2.539.119.353
|% 0,00
|
|PETKM
|7,94
|2.341.239.979
|% 0,00
|
|ADESE
|0,89
|258.769.516
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,1530
|12,2113
|% 2,72
|
|Euro
|13,6401
|13,6858
|% 2,67
|
|Sterlin
|16,0690
|16,1496
|% 1,70
|
|Frank
|12,8820
|12,9596
|% 1,60
|
|Riyal
|3,2090
|3,2250
|% 1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|5,37
|
|Altın Gr.
|690
|691
|7,06
|
|Cumhuriyet
|4.542
|4.610
|-219,00
|
|Tam
|4.517
|4.647
|-219,11
|
|Yarım
|2.183
|2.248
|-105,99
|
|Çeyrek
|1.095
|1.124
|-52,99
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,67
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,11
|9,12
|0,12
|
|B. Petrol
|82,42
|82,42
|0,17
|