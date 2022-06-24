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***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

24.06.2022 09:28
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz 23/06/2022 tarihli yaptığı toplantıda kısaca
İtalya'daki Bağlı Ortaklığımız Gentas İtaly SRL'deki 1 HPL pres hattının tüm yardımcı ekipmanları ile birlikte yatırım teşvik kapsamında en geç 1 yıl sonuna kadar ülkemize getirilmesine,
ilave kapasiteden kaynaklı doğacak emprenyeli kraft kağıdı ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir Emprenye Hattı tedariki için görüşmelerin başlatılmasına, üretmekte olduğumuz bazı nitelikli ürünlerin proses ve tedarik süreçlerinin kendi bünyemizde üretilebilmesi için teknik araştırma ve geliştirme çalışmalarının başlatılmasına karar verilmiştir.
Kamuya Saygı ile Duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039035


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