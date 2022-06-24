***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.06.2022 09:28
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz 23/06/2022 tarihli yaptığı toplantıda kısaca
İtalya'daki Bağlı Ortaklığımız Gentas İtaly SRL'deki 1 HPL pres hattının tüm yardımcı ekipmanları ile birlikte yatırım teşvik kapsamında en geç 1 yıl sonuna kadar ülkemize getirilmesine,
ilave kapasiteden kaynaklı doğacak emprenyeli kraft kağıdı ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir Emprenye Hattı tedariki için görüşmelerin başlatılmasına, üretmekte olduğumuz bazı nitelikli ürünlerin proses ve tedarik süreçlerinin kendi bünyemizde üretilebilmesi için teknik araştırma ve geliştirme çalışmalarının başlatılmasına karar verilmiştir.
Kamuya Saygı ile Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039035
BIST
10:492.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 10,63
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.548
10:4917,3730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0205
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
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17,3777
En Düşük
17,2992
10:4918,3075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
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|Açılış
|: 18,2900
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|Önceki Kapanış
|: 18,3300
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18,3233
En Düşük
18,2245
10:491.020,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,79
|Açılış
|: 1.020,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.021,20
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler10:49
|MAKIM
|15,56
|71.255.023
|% 9,96
|
|ACSEL
|53,10
|15.205.821
|% 6,84
|
|RTALB
|14,66
|31.760.328
|% 5,54
|
|FMIZP
|127,40
|30.878.426
|% 5,38
|
|ECZYT
|50,45
|23.674.439
|% 5,10
|
|SNKRN
|21,60
|1.551.247
|% -10,00
|
|MZHLD
|93,00
|4.253.169
|% -6,06
|
|ETYAT
|3,02
|723.952
|% -4,73
|
|TSGYO
|4,70
|5.273.185
|% -4,47
|
|SERVE
|26,50
|265.000
|% -4,19
|
|THYAO
|50,95
|815.741.672
|% 0,79
|
|ASELS
|24,36
|738.807.212
|% 4,55
|
|ODAS
|3,18
|274.891.689
|% -1,85
|
|EREGL
|27,50
|246.553.070
|% -0,29
|
|SISE
|21,50
|238.024.269
|% -0,28
|
|ODAS
|3,18
|274.891.689
|% -1,85
|
|EKGYO
|2,59
|97.190.766
|% 0,00
|
|ASELS
|24,36
|738.807.212
|% 4,55
|
|YKBNK
|4,81
|140.100.357
|% -0,62
|
|TSKB
|2,17
|61.951.637
|% -0,46
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3676
|17,3730
|% 0,12
|
|Euro
|18,2913
|18,3075
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,2574
|21,3640
|% 0,32
|
|Frank
|18,0091
|18,1176
|% 0,31
|
|Riyal
|4,6156
|4,6387
|% 0,22
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|7,05
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|4,88
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.771
|6.875
|13,00
|
|Yarım
|3.324
|3.362
|6,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.681
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,01
|21,04
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,05
|
|B. Petrol
|110
|110
|-0,24
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