***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.06.2022 12:50
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Diğer Hususlar
Açıklama Şirketimiz Yönetim Kurulu 30/03/2022 tarihli toplantısı ile Şirketimiz Yeminli Mali Müşaviri Mahmut KUTLUCAN' ın Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne üye olarak atanmasına,
Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak görev yapan Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı (Lisans No: 206530) ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı (Lisans No: 701125) sahibi Niyazi AYDIN'ın Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üye olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034811
BIST
16:012.649
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 48,23
|Açılış
|: 2.620
|
|Önceki Kapanış
|: 2.601
|
2.650
En Düşük
2.620
16:0116,5970
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,1827
|Açılış
|: 16,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5050
|
16,5970
En Düşük
15,9954
16:0117,8381
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,2413
|Açılış
|: 17,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6700
|
17,8739
En Düşük
17,3505
16:01988,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 11,69
|Açılış
|: 988,89
|
|Önceki Kapanış
|: 977,20
|
991,18
En Düşük
952,08
BIST En Aktif Hisseler15:59
|RYSAS
|8,25
|55.268.726
|% 10,00
|
|KAPLM
|62,70
|3.446.601
|% 10,00
|
|TETMT
|256,50
|5.444.677
|% 9,99
|
|TMSN
|27,64
|201.976.308
|% 9,94
|
|KRSTL
|7,44
|42.579.162
|% 9,90
|
|MZHLD
|79,90
|5.190.672
|% -9,97
|
|EPLAS
|18,47
|103.278.925
|% -6,76
|
|SANFM
|33,74
|12.267.226
|% -3,43
|
|DIRIT
|2,58
|103.594
|% -3,01
|
|DOKTA
|25,96
|4.084.234
|% -2,99
|
|SASA
|44,18
|3.351.292.380
|% 0,64
|
|THYAO
|47,68
|3.253.265.981
|% -0,63
|
|SISE
|21,78
|2.080.436.356
|% 4,61
|
|AKBNK
|8,92
|1.938.827.162
|% 1,83
|
|GARAN
|15,72
|1.472.104.245
|% 4,38
|
|EKGYO
|2,88
|866.368.438
|% 3,60
|
|ODAS
|2,99
|781.130.431
|% 6,79
|
|AKBNK
|8,92
|1.938.827.162
|% 1,83
|
|DOHOL
|4,10
|784.635.563
|% 4,06
|
|YKBNK
|4,94
|908.034.884
|% 2,07
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5891
|16,5972
|% 1,11
|
|Euro
|17,8117
|17,8499
|% 1,44
|
|Sterlin
|20,7642
|20,8683
|% 1,60
|
|Frank
|17,1571
|17,2605
|% 0,98
|
|Riyal
|4,4109
|4,4330
|% 1,10
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|2,89
|
|Altın Gr.
|988
|988
|11,03
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.671
|43,00
|
|Tam
|6.542
|6.705
|38,61
|
|Yarım
|3.162
|3.243
|18,68
|
|Çeyrek
|1.586
|1.622
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,49
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|11,99
|0,40
|
|B. Petrol
|119
|119
|-0,51
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
-
16:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, SISE, EKGYO
-
16:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 14 artarak (% 1.72 ) 2, 379
-
16:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRSTL, TETMT, RYSAS, FLAP, TMSN, KAPLM
-
16:14
TETMT, TMSN, PEKGY değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:14
ZPX30, DIRIT, MZHLD değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında