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***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

10.05.2022 18:19
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

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Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/05/2022
Karar Sayısı
14
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

           SERMAYE PİYASASI KURULUNUN  II-14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
MALİ TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
 KARAR TARİHİ :  10  / 05 / 2022 ,  KARAR SAYISI :  14
  a) 01.01.2022 - 31.03.2022 dönemine ilişkin düzenlenmiş Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Konsolide Finansal Tablolarını  ve Faaliyet Raporunu  incelemiş bulunuyoruz.
 b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, konsolide finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış konsolide finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve şirketin konsolide finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Orhan KAHRAMAN                                   Ersin TINAZ  
Yönetim Kurulu Başkanı                            Muhasebe Müdürü    




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028541


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Yarım 2.965 3.044 3,60  
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Gümüş.Ons 21,62 21,65 0,37  
Gümüş Gr. 10,59 10,60 0,15  
B. Petrol 108 108 5,44  
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