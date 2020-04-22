***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği









***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17/04/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanGENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Yeni UnvanGENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi17/04/2020AçıklamalarŞirketimiz Yeni Ünvanı TTSG nin 22/04/2020 tarih ve 10064 sayısında ilan edilmiştir.Kamuya saygı ile duyurulur.Gentaş A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839939BIST