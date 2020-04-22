***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği
22.04.2020 19:28
***GENTS*** GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Unvan Değişikliği )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/04/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Yeni Unvan
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
17/04/2020
Açıklamalar
Şirketimiz Yeni Ünvanı TTSG nin 22/04/2020 tarih ve 10064 sayısında ilan edilmiştir.
Kamuya saygı ile duyurulur.Gentaş A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839939
BIST
18:0598.171
En Yüksek
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386,30
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|212,30
|6.254.062
|% 10,00
|
|LOGO
|78,65
|60.971.240
|% 10,00
|
|LINK
|31,24
|18.307.696
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|205.482
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|155.422
|% 10,00
|
|BALAT
|2,40
|1.272.474
|% -9,77
|
|EUYO
|1,61
|20.658.001
|% -8,00
|
|CEOEM
|3,28
|30.226.395
|% -6,29
|
|NIBAS
|6,75
|104.242
|% -6,25
|
|ATAGY
|3,80
|19.943.102
|% -6,17
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% -1,34
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 4,93
|
|ECILC
|4,66
|591.576.599
|% 0,22
|
|SOKM
|10,63
|493.831.626
|% 9,93
|
|ASELS
|26,78
|459.777.757
|% -0,67
|
|DOHOL
|1,80
|314.189.253
|% 4,65
|
|GSRAY
|2,61
|403.344.022
|% 2,76
|
|YKBNK
|2,00
|287.364.307
|% 0,50
|
|KARSN
|1,57
|219.298.781
|% 3,97
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% -1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5793
|8,6223
|% 0,36
|
|Frank
|7,1598
|7,2029
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8512
|1,8605
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.715
|27,32
|
|Altın Gr.
|385
|385
|7,19
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.532
|48,30
|
|Tam
|2.535
|2.598
|49,50
|
|Yarım
|1.235
|1.268
|24,20
|
|Çeyrek
|620
|634
|12,10
|
|Gümüş.Ons
|15,03
|15,06
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,05
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|B. Petrol
|20,32
|20,32
|0,99
|
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