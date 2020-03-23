***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12/03/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar12/03/2020 Tarihli Özel Durum Açıklamamız ile duyurulan Esas Sözleşmemizin tüm maddelerinin tadili ve Şirketimiz Ünvanının değiştirlimesi hakkında Sermaye Piyasası Kurul'undan ekli yazı ile onay alınmıştır.Kurul Mührünü taşıyan tadil metinlerimiz 6 ay içinde yapılacak ilk genel kurul onayına sunulacaktır.Bunun yanında Kurul dan 02/01/2020 tarih ve 29833736-110.04.04-E.60 sayılı yazı ile izni alınan Esas Sözleşmemizin sadece 6. maddesinin tadiline ilişkin alınan müsade ve 6 ay içinde Genel Kurul onayından geçirilmesi işlemi geçrliliğini yitirmiştir.Kuruldan alınan Esas Sözleşmemiz tadil metinleri hakkında Ticaret Bakanlığı - İç Ticaret Genel Müdürlüğü ne bugün itibarı ile başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831519BIST