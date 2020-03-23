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***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

23.03.2020 18:01
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***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

12/03/2020 Tarihli Özel Durum Açıklamamız ile duyurulan Esas Sözleşmemizin tüm maddelerinin tadili ve Şirketimiz Ünvanının değiştirlimesi hakkında Sermaye Piyasası Kurul'undan ekli yazı ile onay alınmıştır.
Kurul Mührünü taşıyan tadil metinlerimiz 6 ay içinde yapılacak ilk genel kurul onayına sunulacaktır.
Bunun yanında Kurul dan 02/01/2020 tarih ve 29833736-110.04.04-E.60 sayılı yazı ile izni alınan Esas Sözleşmemizin sadece 6. maddesinin tadiline ilişkin alınan müsade ve 6 ay içinde Genel Kurul onayından geçirilmesi işlemi geçrliliğini yitirmiştir.
Kuruldan alınan Esas Sözleşmemiz tadil metinleri hakkında Ticaret Bakanlığı - İç Ticaret Genel Müdürlüğü ne bugün itibarı ile başvuruda bulunulmuştur.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831519


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Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
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