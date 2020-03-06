***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 -3.874.425 2.357.438 240.182 240.182 240.182 1.293.961 1.293.961 10.361.507 49.313.391 31.242.377 80.555.768 200.934.431 29.590.259 230.524.690Düzeltmelerden Sonraki Tutar110.000.000 0 0 0 0 0 -3.874.425 0 2.357.438 0 0 0 0 0 240.182 0 240.182 0 0 0 0 0 240.182 1.293.961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.293.961 10.361.507 0 0 0 49.313.391 31.242.377 80.555.768 200.934.431 29.590.259 230.524.690Transferler5.239.563 9.371.227 -14.610.790 -5.239.563 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0Dönem Karı (Zararı)41.454.448 41.454.448 41.454.448 6.799.170 48.253.618Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-843.252 -843.252 -843.252 1.452.390 1.452.390 0 609.138 -66.780 542.358Sermaye Arttırımı8.800.000 -258.559 -8.800.000 -8.800.000 -258.559 -258.559Sermaye Azaltımı0 0 0Sermaye Avansı0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0Kar Payları-7.831.587 -7.831.587 -7.831.587 -719.956 -8.551.543Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)642.438 154.570 154.570 797.008 797.008Dönem Sonu Bakiyeler118.800.000 0 0 0 0 0 -3.490.546 0 2.357.438 0 0 0 0 0 -603.070 0 -603.070 0 0 0 0 0 -603.070 2.746.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.746.351 15.601.070 0 0 0 58.839.188 41.454.448 100.293.636 235.704.879 35.602.693 271.307.572Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler118.800.000 -3.490.546 2.357.438 -603.070 -603.070 -603.070 2.746.351 2.746.351 15.601.070 58.839.188 41.454.448 100.293.636 235.704.879 35.602.693 271.307.572Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar118.800.000 0 0 0 0 0 -3.490.546 0 2.357.438 0 0 0 0 0 -603.070 0 -603.070 0 0 0 0 0 -603.070 2.746.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.746.351 15.601.070 0 0 0 58.839.188 41.454.448 100.293.636 235.704.879 35.602.693 271.307.572Transferler5.512.665 -109.774 -5.402.891 -5.512.665 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -733.629 0 -733.629 0 0 0 0 0 -733.629 303.312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 303.312 0 0 0 0 0 10.871.208 10.871.208 10.440.891 768.934 11.209.825Dönem Karı (Zararı)10.871.208 10.871.208 10.871.208 551.799 11.423.007Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-733.629 -733.629 -733.629 303.312 303.312 0 -430.317 217.135 -213.182Sermaye Arttırımı26.200.000 -769.801 -26.200.000 -26.200.000 -769.801 -769.801Sermaye Azaltımı0 0 0Sermaye Avansı0 0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-4.607.987 2.186.895 -88.375 -961.713 -961.713 -3.471.180 14.401.435 10.930.255Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0 0Kar Payları-9.851.557 -9.851.557 -9.851.557 -695.250 -10.546.807Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-348.000 -215.163 0 -215.163 -563.163 -563.163Dönem Sonu Bakiyeler145.000.000 0 0 0 0 0 -9.216.334 0 4.544.333 0 0 0 0 0 -1.336.699 0 -1.336.699 0 0 0 0 0 -1.336.699 3.049.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.049.663 21.025.360 0 0 0 57.552.538 10.871.208 68.423.746 231.490.069 50.077.812 281.567.881Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI44.879.428 39.269.762Dönem Karı (Zararı)11.423.007 48.253.618Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)11.423.007 48.253.618Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler25.681.962 22.818.557Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 10.045.741 8.602.477Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler4.614.697 10.093.101Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.320.540 7.278.060Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler294.157 2.815.041Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerMaddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerŞerefiye Değer Düşüklüğü ile İlgili DüzeltmelerDiğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerYatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerSatış Amaçlı Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.408.003 1.393.747Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.408.003 1.393.747Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerYeniden Yapılanma Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerGenel Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerMuhtemel Riskler için Ayrılan Serbest Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerGaranti Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerSektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerKar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili DüzeltmelerKatılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili DüzeltmelerPazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili DüzeltmelerFaiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler5.317.745 6.749.600Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-518.277 -389.721Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler5.256.101 5.358.301Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-326.021 -788.407Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri905.942 2.569.427Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.851.973 -7.302.010İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler14 -1.851.973 -7.302.010Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler31 2.640.112 8.069.856Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.507.637 -4.788.214Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler1.507.637 -4.788.214İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler13.468.833 -21.164.868Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12.153.944 13.182.114İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)21.072.773 5.816.571İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-8.918.829 7.365.543Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.325.368 114.073İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.325.368 114.073Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-12.047.762 -19.445.077Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-2.955.718 275.078Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.195.872 -15.782.944İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)268.742 -891.500İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)16.927.130 -14.891.444Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler899.290 -158.843İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)899.290 -158.843Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.298.646 -198.865İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler249.929 849.596Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-2.074.915 185.106Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.324.844 664.490Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları50.573.802 49.907.307Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22 -3.228.209 -773.801Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.466.165 -9.863.744YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.416.886 -13.263.723İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-1.985.000 -815.000Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri-64.399 881.904Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.277.114 6.728.836Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.277.114 6.728.836Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.616.317 -20.790.360Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.187.989 -20.242.211Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-428.328 -548.149Alınan Temettüler14 1.453.439 341.176Alınan Faiz518.277 389.721FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-24.210.842 -11.456.211Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri41.398.893 46.575.135Kredilerden Nakit Girişleri41.398.893 46.575.135Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-55.062.928 -49.479.803Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-55.062.928 -49.479.803Ödenen Temettüler-10.546.807 -8.551.543YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.251.700 14.549.828Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi303.312 1.452.390NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.555.012 16.002.218DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 29.391.554 13.389.336DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 44.946.566 29.391.554Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 44.946.566 29.391.554Finansal Yatırımlar830 691Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar830 691Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar7 830 691Ticari Alacaklar59.069.819 75.694.195İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5-9 3.486.589 23.803.312İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 55.583.230 51.890.883Diğer Alacaklar9.375.078 5.049.530İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 9.375.078 5.049.530Stoklar11 128.097.688 116.344.083Peşin Ödenmiş Giderler6.238.577 3.282.859İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler12 6.238.577 3.282.859Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar13 150.036 184.047Diğer Dönen Varlıklar7.375.975 5.267.049İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar23 7.375.975 5.267.049ARA TOPLAM255.254.569 235.214.008Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar3 3.985.258 1.582.533TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR259.239.827 236.796.541DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar71.895 7.635Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar71.895 7.635Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar7 71.895 7.635Ticari Alacaklar0 756.050İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 0 756.050Diğer Alacaklar41.813 41.993İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 41.813 41.993Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar14 32.872.761 41.723.819Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 14.180.252 18.472.872Maddi Duran Varlıklar16 74.759.819 74.669.029Arazi ve Arsalar3.694.876 3.688.354Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri795.179 753.283Binalar24.428.544 24.191.529Tesis, Makine ve Cihazlar37.177.801 40.478.138Taşıtlar667.378 870.991Mobilya ve Demirbaşlar1.813.170 1.790.323Özel Maliyetler3.282.788 2.121.725Yapılmakta Olan Yatırımlar2.001.783 0Diğer Maddi Duran Varlıklar898.300 774.686Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.387.922 1.561.676Şerefiye18 942.792 942.792Diğer Haklar17 886.267 591.177Bilgisayar Yazılımları17 72.973 27.707Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 485.890Ertelenmiş Vergi Varlığı31 2.765.836 1.132.859TOPLAM DURAN VARLIKLAR127.080.298 138.365.933TOPLAM VARLIKLAR386.320.125 375.162.474KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8.271.918 23.842.748İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8.271.918 23.842.748Banka Kredileri8 8.271.918 23.842.748Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.431.430 11.911.970İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7.431.430 11.911.970Banka Kredileri8 7.431.430 11.911.970Ticari Borçlar46.484.988 29.615.137İlişkili Taraflara Ticari Borçlar5-9 8.032.049 7.763.307İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 38.452.939 21.851.830Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 5.149.909 3.550.170Diğer Borçlar1.445.538 546.248İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5-10 374.015 353.985İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 1.071.523 192.263Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.353.960 7.055.314İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 9.353.960 7.055.314Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü31 1.100.735 85.293Kısa Vadeli Karşılıklar2.943.516 2.333.651Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 2.943.516 2.333.651Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.185.923 1.530.210İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23 3.185.923 1.530.210ARA TOPLAM85.367.917 80.470.741TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER85.367.917 80.470.741UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar13.692.929 19.039.160İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar13.692.929 19.039.160Banka Kredileri8 13.692.929 19.039.160Diğer Borçlar107 107İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar107 107Uzun Vadeli Karşılıklar5.393.040 4.344.894Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 5.393.040 4.344.894Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler298.251 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler23 298.251TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER19.384.327 23.384.161TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER104.752.244 103.854.902ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar231.490.069 235.704.879Ödenmiş Sermaye24 145.000.000 118.800.000Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)24 -9.216.334 -3.490.546Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi24 4.544.333 2.357.438Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.336.699 -603.070Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.336.699 -603.070Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -1.336.699 -603.070Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.049.663 2.746.351Yabancı Para Çevrim Farkları24 3.049.663 2.746.351Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24 21.025.360 15.601.070Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı4.057.784 3.767.768Yasal Yedekler16.967.576 11.833.302Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24 57.552.538 58.839.188Net Dönem Karı veya Zararı10.871.208 41.454.448Kontrol Gücü Olmayan Paylar50.077.812 35.602.693TOPLAM ÖZKAYNAKLAR281.567.881 271.307.572TOPLAM KAYNAKLAR386.320.125 375.162.474Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 395.668.950 425.026.119Satışların Maliyeti25 -322.015.208 -317.378.925TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)73.653.742 107.647.194BRÜT KAR (ZARAR)73.653.742 107.647.194Genel Yönetim Giderleri26 -23.986.004 -18.979.707Pazarlama Giderleri26 -27.597.672 -24.526.411Araştırma ve Geliştirme Giderleri26 -1.519.764 -1.224.036Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 17.721.268 46.956.704Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -17.367.745 -48.413.371ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)20.903.825 61.460.373Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.729.288 6.880.141Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 -1.760.380 -303.184Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar14 1.851.973 7.302.010FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)23.724.706 75.339.340Finansman Giderleri30 -9.661.587 -19.015.866SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)14.063.119 56.323.474Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.640.112 -8.069.856Dönem Vergi (Gideri) Geliri31 -3.481.607 -8.526.072Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri31 841.495 456.216SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)11.423.007 48.253.618DÖNEM KARI (ZARARI)11.423.007 48.253.618Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar551.799 6.799.170Ana Ortaklık Payları10.871.208 41.454.448Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 0,00074970 0,00285890Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-516.494 -910.032Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-593.039 -1.040.628Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-42.063 -77.530Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-42.063 -77.530Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler118.608 208.126Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri118.608 208.126Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar303.312 1.452.390Yabancı Para Çevrim Farkları303.312 1.452.390Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)303.312 1.452.390DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-213.182 542.358TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.209.825 48.795.976Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar768.934 6.732.390Ana Ortaklık Payları10.440.891 42.063.586http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825110BIST