***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.04.2020 19:47
***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/04/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin 15/04/2020 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında üç yıllığına Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen
Orhan KAHRAMAN, Sezai KAHRAMAN, Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu), Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu), Macit AYDIN ile
15/04/2020 tarihli Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine bir yıllığına seçilen
Mustafa ATEŞ'ile Nilüfer ARIAK tan oluşan Yönetim Kurulu bir yılığına görev dağılımı yapmıştır. Buna göre
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na 1 yıllığına görev yapmak üzere Orhan KAHRAMAN'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne 1 yıllığına görev yapmak üzere Sezai KAHRAMAN'ın seçilmelerine,
Orhan KAHRAMAN , Sezai KAHRAMAN dan birinin imzası ile Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu), Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu), Macit AYDIN'dan herhangi birinin müştereken atacakları imzaları ile tüm özel , kamu kurum ve kuruluşları nezdinde en geniş manada hiçbir sınırlama olmaksızın Üç yıl süre ile temsil ve ilzam etmelerine
Şirket Yönetim Kurulu'nun 16 / 04 / 2020 tarih ve 12 Sayılı kararda belirtildiği şekilde şirket temsil ve ilzam yetkilerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan 4 nolu iç yönergede tanımlanmış görevlere
Genel Müdür: Orhan KAHRAMAN
Genel Müdür Yardımcısı: Sezai KAHRAMAN
Fabrika Müdürü: Alper Kemal DOĞAN
Finansman Müdürü: Ayhan YUNAK
Muhasebe Müdürü: Ersin TINAZ
Satın Alma Müdürü: Remzi DEMİR
Teknik İşler Müdürü: Muhammet SARGIN
Laminat İç Ticaret Müdürü: Özgür KORKMAZ
Laminat Dış Ticaret Müdürü: Eren GÖNÜL
İthalat ve Dış Finansman Müdürü: Nevin ALTIN
İnsan Kaynakları Müdürü: Onuralp DİNÇER
Muhasebe Müdür Yardımcısı: Adnan DEMİR
Finansman Müdür Yardımcısı ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi: Niyazi AYDIN
Lojistik Müdür Yardımcısı: Acar Emre AKPINAR'ın
atanmalarına ve 16 / 04 / 2020 tarih 12 sayılı karar ile kabul edilen 4 nolu iç yönerge çerçevesinde şirketi temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir.
GENTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu'nun yukarıdaki 16/04/2020-13 Sayılı Kararı 17/04/2020 tarihinde Bolu Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839152
BIST