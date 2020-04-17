***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15/04/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin 15/04/2020 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında üç yıllığına Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilenOrhan KAHRAMAN, Sezai KAHRAMAN, Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu), Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu), Macit AYDIN ile15/04/2020 tarihli Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine bir yıllığına seçilenMustafa ATEŞ'ile Nilüfer ARIAK tan oluşan Yönetim Kurulu bir yılığına görev dağılımı yapmıştır. Buna göreYönetim Kurulu Başkanlığı'na 1 yıllığına görev yapmak üzere Orhan KAHRAMAN'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne 1 yıllığına görev yapmak üzere Sezai KAHRAMAN'ın seçilmelerine,Orhan KAHRAMAN , Sezai KAHRAMAN dan birinin imzası ile Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu), Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu), Macit AYDIN'dan herhangi birinin müştereken atacakları imzaları ile tüm özel , kamu kurum ve kuruluşları nezdinde en geniş manada hiçbir sınırlama olmaksızın Üç yıl süre ile temsil ve ilzam etmelerineŞirket Yönetim Kurulu'nun 16 / 04 / 2020 tarih ve 12 Sayılı kararda belirtildiği şekilde şirket temsil ve ilzam yetkilerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan 4 nolu iç yönergede tanımlanmış görevlereGenel Müdür: Orhan KAHRAMANGenel Müdür Yardımcısı: Sezai KAHRAMANFabrika Müdürü: Alper Kemal DOĞANFinansman Müdürü: Ayhan YUNAKMuhasebe Müdürü: Ersin TINAZSatın Alma Müdürü: Remzi DEMİRTeknik İşler Müdürü: Muhammet SARGINLaminat İç Ticaret Müdürü: Özgür KORKMAZLaminat Dış Ticaret Müdürü: Eren GÖNÜLİthalat ve Dış Finansman Müdürü: Nevin ALTINİnsan Kaynakları Müdürü: Onuralp DİNÇERMuhasebe Müdür Yardımcısı: Adnan DEMİRFinansman Müdür Yardımcısı ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi: Niyazi AYDINLojistik Müdür Yardımcısı: Acar Emre AKPINAR'ınatanmalarına ve 16 / 04 / 2020 tarih 12 sayılı karar ile kabul edilen 4 nolu iç yönerge çerçevesinde şirketi temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir.GENTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu'nun yukarıdaki 16/04/2020-13 Sayılı Kararı 17/04/2020 tarihinde Bolu Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839152BIST