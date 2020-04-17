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***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.04.2020 19:47
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***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/04/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                           Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin  15/04/2020 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısında üç yıllığına Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen 
Orhan KAHRAMAN, Sezai KAHRAMAN, Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu), Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu), Macit AYDIN ile
15/04/2020 tarihli Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine bir yıllığına seçilen 
Mustafa ATEŞ'ile Nilüfer ARIAK tan oluşan Yönetim Kurulu bir yılığına görev dağılımı yapmıştır. Buna göre  
  Yönetim Kurulu  Başkanlığı'na  1 yıllığına görev  yapmak üzere Orhan KAHRAMAN'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne 1  yıllığına görev yapmak üzere Sezai KAHRAMAN'ın seçilmelerine, 
  Orhan KAHRAMAN ,  Sezai KAHRAMAN dan birinin imzası ile Abdurrahman KAHRAMAN (Tahsin Oğlu),  Abdurrahman KAHRAMAN (Mustafa Oğlu), Macit AYDIN'dan herhangi birinin müştereken  atacakları imzaları ile tüm özel ,   kamu kurum ve kuruluşları nezdinde en geniş manada hiçbir sınırlama  olmaksızın Üç yıl süre ile temsil ve ilzam etmelerine 
  Şirket Yönetim  Kurulu'nun  16 / 04 / 2020 tarih ve 12  Sayılı kararda belirtildiği şekilde şirket temsil ve ilzam  yetkilerinin belirlenmesine yönelik hazırlanan 4 nolu iç yönergede  tanımlanmış görevlere  
Genel Müdür: Orhan KAHRAMAN
Genel Müdür Yardımcısı: Sezai KAHRAMAN
Fabrika Müdürü: Alper Kemal DOĞAN
Finansman Müdürü: Ayhan YUNAK
Muhasebe Müdürü: Ersin TINAZ
Satın Alma Müdürü: Remzi DEMİR
Teknik İşler Müdürü: Muhammet SARGIN
Laminat İç Ticaret Müdürü: Özgür KORKMAZ
Laminat Dış Ticaret Müdürü: Eren GÖNÜL
İthalat ve Dış Finansman Müdürü: Nevin ALTIN
İnsan Kaynakları Müdürü: Onuralp DİNÇER
Muhasebe Müdür Yardımcısı: Adnan DEMİR
Finansman Müdür Yardımcısı ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi: Niyazi AYDIN
Lojistik Müdür Yardımcısı: Acar Emre AKPINAR'ın 
atanmalarına ve  16 / 04 / 2020 tarih  12 sayılı karar ile kabul edilen 4  nolu  iç yönerge çerçevesinde şirketi temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir.
GENTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu'nun yukarıdaki  16/04/2020-13 Sayılı Kararı 17/04/2020 tarihinde Bolu Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839152


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