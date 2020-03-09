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***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.03.2020 16:44
GÜNCEL HABERLER



***GENTS*** GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ORHAN KAHRAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 07.05.2018 İcrada Görevli İcra Kurulu Başkanı-Genel Müdür Yardımcısı - Genel Müdür Gentas Italy SRL Yönetim Krl Bşk,Gentaş Kimya A.Ş. Yönetim Krl.Bşk.Yrd.,GBS Gentaş Bolu A.Ş. Yön.Krl.Üyesi,Bolu TSO Meclis Üyesi,OAİB-Mob. Kağıt ve Orm.Ür.İhr.Birliği Yön.Krl.Üyesi,TİM Genel Kurul Üyesi,ASO Meclis Üyesi,DEİK /Türkiye -İtalya iş Konsey Üyesi,TOBB Orm.Ür.Meclis Üyesi Hayır 4.37 - Bağımsız Üye Değil - -
SEZAİ KAHRAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İnşaat Mühendisi 07.05.2018 İcrada Görevli İcra Kurulu Başkan Yardımcısı-Genel Müdür Yardımcısı GBS Gentaş Bolu A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.,Gentaş Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Genmar Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 4.71 - Bağımsız Üye Değil - Hayır -
ABDURRAHMAN KAHRAMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 28.04.2001 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi GBS Gentaş Bolu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı,Genmar Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Kahramanlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 11.14 - Bağımsız Üye Değil - Hayır -
AHMET MUTLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 08.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Mutlu Grup İnş.Taah.San.ltd.Şirket sahibi ve Genel Müdür,AGG Enerji Elk.Ür.Tic.A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk.Vekili, Hayır 1.68 - Bağımsız Üye Değil - Hayır -
ABDURRAHMAN KAHRAMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 10.07.2004 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Genmar Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 3.12 - Bağımsız Üye Değil - Hayır -
MUSTAFA ATEŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 25.04.2019 İcrada Görevli Değil - Sebahattin Zaim Üniversitesi Kurucu Dekanı-Öğretim Görevlisi Hayır - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/752992 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim komitesi Bşk.Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
NİLÜFER ARIAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 09.05.2019 İcrada Görevli Değil - Akdan Danışmanlık A.Ş. Yönetici Ortak,(1995-Halen) Arıak Dondurulmuş Gıda Tarım A.Ş.Yönetici-ortak(2018-Halen) ,Parge Yön.Krl.Bşk.(2005-Halen),MPV Yurt Kong.İşl.A.Ş.Yön.Krl.Bşk.(2017-Halen),Parlar Vakfı YK Üyesi (1999-Halen),Ostim End.ve İşl A.Ş.YK üyesi(2019-Halen) Evet - Bağımsız Üye www.kap.org.tr/tr/Bildirim/762533 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ORHAN KAHRAMAN Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür İş Adamı / İş Kadını Genel Müdür Yardımcısı - İcra Kurulu Başkanı Gentas Italy SRL Yönetim Kurulu Başkanı,Gentaş Kimya A.Ş. Yönetim Krl.Bşk.Yrd.,GBS Gentaş Bolu A.Ş. Yön.Krl.Üyesi, Bolu TSO Meclis Üyesi,OAİB-Mobilya Kağıt ve Orm.Ür.İhr.Birliği Yön.Krl.Üyesi,TİM Genel Kurul Üyesi,ASO Meclis Üyesi,DEİK /Türkiye -İtalya iş Konsey Üyesi,TOBB Orm.Ür.Meclis Üyesi
SEZAİ KAHRAMAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi Genel Müdür Yardımcısı - İcra Kurulu Üyesi GBS Gentaş Bolu A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.,Gentaş Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi,Genmar Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825625


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