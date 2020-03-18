***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.03.2020 13:45
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi -
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Gentaş Kimya San. ve Tic. Paz. A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830342
BIST
14:3186.007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -770,29
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
14:316,4700
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0714
|Açılış
|: 6,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4702
En Düşük
6,3873
14:317,1091
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0726
|Açılış
|: 7,0960
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
14:31313,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,22
|Açılış
|: 313,31
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.425.283
|% 10,00
|
|UNYEC
|3,44
|263.648
|% 9,90
|
|MRDIN
|5,04
|6.587.950
|% 9,80
|
|SODSN
|11,47
|32.484
|% 9,76
|
|SANEL
|3,60
|3.243
|% 9,09
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|AVISA
|10,29
|1.195.529
|% -9,97
|
|SRVGY
|7,33
|633.831
|% -9,95
|
|PGSUS
|29,96
|107.878.537
|% -5,31
|
|ODAS
|1,20
|105.860.039
|% 1,69
|
|HUBVC
|13,08
|53.473.885
|% -7,04
|
|IHLGM
|0,77
|52.825.035
|% -3,75
|
|TKNSA
|4,37
|43.319.396
|% -6,02
|
|IHLGM
|0,77
|52.825.035
|% -3,75
|
|PEKGY
|2,13
|9.215.789
|% 3,40
|
|HUBVC
|13,08
|53.473.885
|% -7,04
|
|BNTAS
|1,75
|6.590.977
|% -1,13
|
|HDFGS
|1,36
|3.569.686
|% -2,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6886
|7,7272
|% 0,01
|
|Frank
|6,7049
|6,7453
|% 1,14
|
|Riyal
|1,7181
|1,7267
|% 1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.506
|-23,60
|
|Altın Gr.
|313
|313
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|2.075
|2.106
|-11,00
|
|Tam
|2.074
|2.128
|-0,66
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|-0,32
|
|Çeyrek
|503
|515
|-0,16
|
|Gümüş.Ons
|12,39
|12,43
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|27,75
|27,75
|-0,98
|
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14:44
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ORMA, DARDL, EGCYO, MZHLD, UZERB, KRSAN, ISBIR, SEYKM, EGCYH, BALAT