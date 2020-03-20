***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.03.2020 16:30
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Seyit Mehmet Mutlu tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831055
BIST
17:4885.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 348,79
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.005
17:486,5353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0090
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5532
En Düşük
6,4561
17:487,0165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
17:48314,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 4,59
|Açılış
|: 314,62
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|8,69
|19.680.053
|% 10,00
|
|DESA
|2,20
|1.470.574
|% 10,00
|
|DOCO
|254,10
|6.684.881
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|2.215.612
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|657.133
|% 10,00
|
|TSPOR
|1,98
|229.901.690
|% -9,59
|
|MTRYO
|4,76
|19.074
|% -9,33
|
|BIMAS
|49,90
|167.891.864
|% -4,41
|
|ISYAT
|2,86
|162.384.540
|% -4,03
|
|VKGYO
|1,85
|18.196.071
|% -3,65
|
|GARAN
|7,45
|837.036.840
|% -1,72
|
|THYAO
|7,96
|525.947.924
|% 0,25
|
|ASELS
|21,18
|425.566.642
|% 0,38
|
|ECILC
|3,32
|257.581.137
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,90
|244.128.543
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,90
|244.128.543
|% 0,00
|
|GARAN
|7,45
|837.036.840
|% -1,72
|
|TSPOR
|1,98
|229.901.690
|% -9,59
|
|ODAS
|1,22
|128.861.316
|% 3,39
|
|ECILC
|3,32
|257.581.137
|% 9,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7358
|7,7746
|% 3,23
|
|Frank
|6,6269
|6,6668
|% 0,24
|
|Riyal
|1,7347
|1,7434
|% -0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.495
|1.496
|24,02
|
|Altın Gr.
|315
|315
|4,67
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,65
|12,69
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|2,66
|2,67
|0,12
|
|B. Petrol
|27,92
|27,92
|-0,55
|
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