***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.03.2020 16:30
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Sezai Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832129
BIST
16:3889.812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 525,50
|Açılış
|: 90.519
|
|Önceki Kapanış
|: 89.286
|
91.959
En Düşük
88.123
16:386,4521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0299
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4969
En Düşük
6,3790
16:386,9727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0427
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,0149
En Düşük
6,8970
16:38335,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,59
|Açılış
|: 335,27
|
|Önceki Kapanış
|: 335,99
|
341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|5,28
|73.542.150
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.493.649
|% 10,00
|
|HUBVC
|16,50
|108.039.102
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|48.928.143
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,43
|1.098.705
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|15.084.935
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|482.646
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|12.354
|% -6,15
|
|ASELS
|23,68
|1.170.838.927
|% 3,68
|
|THYAO
|8,80
|1.147.133.891
|% 6,15
|
|GARAN
|7,68
|1.074.114.819
|% 1,32
|
|AKBNK
|5,61
|344.254.648
|% -2,09
|
|YKBNK
|1,88
|339.354.537
|% -1,05
|
|YKBNK
|1,88
|339.354.537
|% -1,05
|
|GARAN
|7,68
|1.074.114.819
|% 1,32
|
|ODAS
|1,28
|177.050.505
|% 0,79
|
|THYAO
|8,80
|1.147.133.891
|% 6,15
|
|EKGYO
|1,15
|129.585.296
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5609
|7,5988
|% 0,53
|
|Frank
|6,5427
|6,5821
|% 0,51
|
|Riyal
|1,7084
|1,7170
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.615
|1.621
|-2,89
|
|Altın Gr.
|333
|335
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,22
|14,27
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,92
|2,93
|-0,02
|
|B. Petrol
|26,31
|26,31
|-0,84
|
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