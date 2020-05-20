***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
20.05.2020 16:09
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Ziya Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845938
BIST
16:38102.491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 507,71
|Açılış
|: 102.492
|
|Önceki Kapanış
|: 101.983
|
102.998
En Düşük
101.968
16:386,7969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0254
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8060
En Düşük
6,7676
16:387,4593
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0557
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4607
En Düşük
7,3878
16:38382,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,07
|Açılış
|: 382,00
|
|Önceki Kapanış
|: 379,92
|
383,10
En Düşük
379,76
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|23,10
|8.440.506
|% 10,00
|
|TSGYO
|2,42
|18.564.992
|% 10,00
|
|CMBTN
|82,50
|15.602.319
|% 10,00
|
|DAGHL
|6,60
|6.524.961
|% 10,00
|
|CMENT
|32,34
|5.434.063
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,70
|2.017.640
|% -9,99
|
|TUKAS
|14,12
|148.687.376
|% -9,95
|
|EGCEY
|0,93
|1.115.358
|% -9,71
|
|UMPAS
|0,79
|157.291
|% -9,20
|
|EGCYH
|0,71
|2.233.541
|% -8,97
|
|ALKIM
|13,20
|1.023.674.042
|% 3,29
|
|ASELS
|29,72
|682.162.616
|% 1,78
|
|THYAO
|10,91
|602.324.552
|% 1,02
|
|MGROS
|34,26
|536.118.413
|% 4,01
|
|GARAN
|7,74
|522.907.844
|% -0,13
|
|EKGYO
|1,34
|223.221.333
|% 2,29
|
|GUSGR
|3,20
|281.291.519
|% 3,90
|
|YYAPI
|0,67
|51.192.550
|% 9,84
|
|ALKIM
|13,20
|1.023.674.042
|% 3,29
|
|AFYON
|2,86
|206.910.271
|% 2,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3144
|8,3561
|% 0,52
|
|Frank
|7,0078
|7,0501
|% 0,94
|
|Riyal
|1,8037
|1,8127
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|3,83
|
|Altın Gr.
|381
|382
|1,68
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.499
|2,40
|
|Tam
|2.540
|2.564
|2,50
|
|Yarım
|1.240
|1.253
|1,20
|
|Çeyrek
|620
|627
|0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,53
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|0,03
|
|B. Petrol
|35,63
|35,63
|0,98
|