***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.07.2020 09:03
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Macit Aydın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853931
BIST
18:05115.315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
0
En Düşük
0
18:056,8541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8541
En Düşük
6,8420
18:057,7315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0257
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7315
En Düşük
7,6956
18:05389,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,68
|Açılış
|: 389,21
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
390,42
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|DMSAS
|4,75
|48.005.444
|% 0,00
|
|DMSAS
|4,75
|48.005.444
|% 0,00
|
|DMSAS
|4,75
|48.005.444
|% 0,00
|
|DMSAS
|4,75
|48.005.444
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5369
|8,5798
|% 0,23
|
|Frank
|7,2146
|7,2581
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8208
|1,8299
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|-3,45
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|2.524
|2.545
|-2,20
|
|Tam
|2.598
|2.611
|-2,30
|
|Yarım
|1.262
|1.277
|-1,20
|
|Çeyrek
|631
|639
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,18
|42,18
|0,15
|
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