***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.09.2020 15:06
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Macit Aydın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872950
BIST
16:261.084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,82
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.082
16:267,3861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0185
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3876
En Düşük
7,3588
16:268,7441
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0337
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7347
16:26464,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -2,02
|Açılış
|: 464,65
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler16:26
|FENER
|31,02
|685.428.949
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.586.647
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.344.433
|% -10,00
|
|DOGUB
|4,26
|100.749.223
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|OZBAL
|6,70
|150.237.888
|% -8,47
|
|AYCES
|52,00
|77.218
|% -5,45
|
|SISE
|6,21
|760.727.158
|% 0,16
|
|GSRAY
|3,48
|715.480.209
|% 9,78
|
|FENER
|31,02
|685.428.949
|% 10,00
|
|BJKAS
|3,36
|639.099.376
|% 8,39
|
|ASELS
|16,77
|577.137.418
|% -0,36
|
|GSRAY
|3,48
|715.480.209
|% 9,78
|
|BJKAS
|3,36
|639.099.376
|% 8,39
|
|EKGYO
|1,77
|255.060.168
|% 0,57
|
|PETKM
|3,95
|548.931.461
|% -0,25
|
|IHLAS
|0,92
|115.312.005
|% 8,24
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3831
|7,3861
|% 0,25
|
|Euro
|8,7400
|8,7441
|% -0,38
|
|Sterlin
|9,8146
|9,8638
|% -0,13
|
|Frank
|8,0626
|8,1112
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9629
|1,9728
|% 0,27
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|-17,85
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-2,01
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|-7,00
|
|Tam
|3.072
|3.149
|-14,02
|
|Yarım
|1.485
|1.523
|-6,78
|
|Çeyrek
|745
|762
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,48
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,10
|
|B. Petrol
|45,65
|45,65
|0,07
|