***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.09.2021 12:47
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 13.09.2021
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963384
BIST
17:091.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,24
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.435
17:098,4462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0095
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4430
|
8,4794
En Düşük
8,4235
17:099,9711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0409
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0239
En Düşük
9,9384
17:09486,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,87
|Açılış
|: 486,98
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,11
BIST En Aktif Hisseler17:09
|CRFSA
|42,46
|8.175.710
|% 10,00
|
|YEOTK
|38,96
|8.819.687
|% 9,99
|
|GESAN
|23,78
|363.325.967
|% 9,99
|
|PENTA
|122,20
|20.193.607
|% 9,99
|
|MRSHL
|247,00
|5.673.844
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,75
|9.197.302
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|95.750.044
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,72
|48.486.140
|% -8,42
|
|ISGSY
|8,47
|123.866.944
|% -6,31
|
|DOGUB
|6,58
|16.156.912
|% -6,27
|
|GARAN
|9,44
|1.167.793.853
|% -0,53
|
|SISE
|8,58
|608.247.197
|% 0,47
|
|BRLSM
|10,47
|583.399.416
|% 3,25
|
|YKBNK
|2,49
|553.540.468
|% 0,40
|
|KOZAL
|102,40
|508.162.507
|% 1,69
|
|YKBNK
|2,49
|553.540.468
|% 0,40
|
|GARAN
|9,44
|1.167.793.853
|% -0,53
|
|SISE
|8,58
|608.247.197
|% 0,47
|
|TSKB
|1,29
|76.698.933
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,65
|330.864.848
|% 0,18
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4429
|8,4462
|% -0,11
|
|Euro
|9,9687
|9,9711
|% -0,41
|
|Sterlin
|11,6372
|11,6956
|% -0,25
|
|Frank
|9,1195
|9,1744
|% -0,60
|
|Riyal
|2,2418
|2,2530
|% -0,27
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|9,51
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,07
|
|Cumhuriyet
|3.222
|3.271
|3,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|6,76
|
|Yarım
|1.552
|1.593
|3,27
|
|Çeyrek
|779
|796
|1,64
|
|Gümüş.Ons
|23,74
|23,77
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,53
|73,53
|0,61
|