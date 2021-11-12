***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
12.11.2021 16:17
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Macit Aydın tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977410
BIST
17:431.637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 11,99
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.643
En Düşük
1.631
17:439,9737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0704
|Açılış
|: 9,9430
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
17:4311,4143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0639
|Açılış
|: 11,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
17:43595,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,97
|Açılış
|: 595,23
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler17:43
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|39.478.785
|% 9,94
|
|PRKAB
|35,30
|204.791.928
|% 9,42
|
|DOAS
|44,00
|309.796.948
|% 5,97
|
|SERVE
|13,50
|75.757
|% 5,39
|
|KZBGY
|32,02
|42.368.299
|% -9,96
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|433.393.965
|% -9,63
|
|GSDDE
|4,18
|18.420.139
|% -7,11
|
|NUGYO
|11,30
|8.356.494
|% -6,92
|
|PETKM
|7,73
|2.974.248.367
|% 1,05
|
|GARAN
|10,59
|1.677.084.969
|% -0,09
|
|THYAO
|17,79
|1.388.638.750
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,47
|734.754.115
|% 0,67
|
|TUPRS
|155,80
|674.774.849
|% -0,45
|
|PETKM
|7,73
|2.974.248.367
|% 1,05
|
|ADESE
|1,22
|433.393.965
|% -9,63
|
|ODAS
|1,54
|508.366.720
|% 1,99
|
|SKBNK
|1,15
|272.857.912
|% 4,55
|
|YKBNK
|3,08
|583.398.252
|% 0,00
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9687
|9,9737
|% 0,71
|
|Euro
|11,4073
|11,4143
|% 0,56
|
|Sterlin
|13,2988
|13,3655
|% 0,76
|
|Frank
|10,7481
|10,8129
|% 0,42
|
|Riyal
|2,6497
|2,6630
|% 0,63
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-5,53
|
|Altın Gr.
|594
|594
|0,67
|
|Cumhuriyet
|3.924
|3.983
|-9,00
|
|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,60
|
|Çeyrek
|947
|968
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|8,02
|8,03
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,13
|82,13
|-0,74
|
Seans Raporu
17:43
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17:53TTRAK
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 56 artarak (% 1.01 ) 1, 450
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