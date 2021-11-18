***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi









***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayırİlgili Şirketler GENTSAçıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Teblimuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978464BIST