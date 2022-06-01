***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.06.2022 09:15
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033771
BIST
10:212.575
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 27,83
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.576
En Düşük
2.554
10:2116,4241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0287
|Açılış
|: 16,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4449
En Düşük
16,3733
10:2117,6338
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0121
|Açılış
|: 17,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,6522
En Düşük
17,5427
10:21969,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,15
|Açılış
|: 969,25
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
972,08
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler10:19
|MZHLD
|80,55
|5.818.420
|% 9,97
|
|OZRDN
|12,91
|1.630.625
|% 9,97
|
|ALCAR
|341,50
|32.754.294
|% 8,55
|
|MRGYO
|1,63
|8.560.236
|% 5,84
|
|MAGEN
|10,75
|5.707.729
|% 5,81
|
|AVGYO
|2,84
|12.065.166
|% -8,68
|
|METRO
|1,10
|33.725.830
|% -7,56
|
|DIRIT
|2,69
|56.557
|% -7,24
|
|AVTUR
|2,15
|541.487
|% -6,93
|
|MEPET
|3,31
|7.143.134
|% -5,70
|
|THYAO
|50,60
|765.614.980
|% 1,40
|
|KRDMD
|15,05
|324.105.142
|% 2,38
|
|SISE
|21,20
|319.497.065
|% 1,05
|
|TUPRS
|273,60
|274.895.816
|% 0,92
|
|EREGL
|34,76
|217.311.290
|% 1,64
|
|SKBNK
|1,30
|54.169.604
|% 1,56
|
|YKBNK
|4,72
|192.022.139
|% 2,39
|
|EKGYO
|2,83
|95.979.569
|% -1,39
|
|METRO
|1,10
|33.725.830
|% -7,56
|
|ZOREN
|2,19
|49.083.161
|% 3,30
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4178
|16,4252
|% 0,18
|
|Euro
|17,6125
|17,6355
|% 0,08
|
|Sterlin
|20,6470
|20,7505
|% 0,16
|
|Frank
|17,0482
|17,1509
|% 0,12
|
|Riyal
|4,3653
|4,3872
|% 0,08
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-2,43
|
|Altın Gr.
|969
|969
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.575
|-20,00
|
|Tam
|6.440
|6.603
|-24,94
|
|Yarım
|3.113
|3.194
|-12,06
|
|Çeyrek
|1.561
|1.597
|-6,03
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,61
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|0,05
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,52
|