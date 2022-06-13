***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.06.2022 10:54
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tahsin Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036877
BIST
11:042.531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -11,71
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.520
11:0417,2551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1447
|Açılış
|: 17,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
11:0418,0968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0852
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8500
|
18,2021
En Düşük
17,8779
11:041.029,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,45
|Açılış
|: 1.029,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.019,50
BIST En Aktif Hisseler11:04
|CASA
|130,90
|540.617
|% 10,00
|
|UFUK
|55,45
|2.319.878
|% 9,91
|
|BRKO
|1,25
|935.175
|% 9,65
|
|BERA
|13,55
|181.720.498
|% 8,40
|
|KRTEK
|19,10
|14.266.479
|% 7,55
|
|TSGYO
|5,80
|36.620.620
|% -4,61
|
|ULUUN
|19,88
|41.979.295
|% -4,33
|
|SOKM
|13,41
|56.301.814
|% -3,94
|
|TETMT
|226,30
|2.716.212
|% -3,58
|
|KERVN
|0,55
|60.952
|% -3,51
|
|THYAO
|47,28
|1.918.627.699
|% 1,24
|
|EREGL
|32,18
|596.829.062
|% -3,19
|
|SISE
|22,16
|489.213.151
|% -0,27
|
|SASA
|42,94
|446.276.884
|% -2,32
|
|KRDMD
|13,60
|375.391.015
|% -2,79
|
|DOHOL
|4,06
|327.823.442
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,58
|204.190.385
|% -0,39
|
|YKBNK
|4,73
|198.370.439
|% -0,42
|
|THYAO
|47,28
|1.918.627.699
|% 1,24
|
|SEGYO
|1,17
|43.411.393
|% 0,86
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2366
|17,2551
|% 0,85
|
|Euro
|18,0637
|18,0968
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,0293
|21,1348
|% 0,11
|
|Frank
|17,3142
|17,4185
|% 0,39
|
|Riyal
|4,5830
|4,6060
|% 0,79
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-15,13
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.030
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|6.804
|6.907
|144,00
|
|Tam
|6.770
|6.942
|13,45
|
|Yarım
|3.272
|3.358
|6,50
|
|Çeyrek
|1.641
|1.679
|3,25
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,50
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|11,92
|11,94
|-0,12
|
|B. Petrol
|120
|120
|-2,14
|