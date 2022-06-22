***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.06.2022 10:40
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Abdurrahman Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038625
BIST
13:342.575
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,76
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.579
En Düşük
2.552
13:3417,3503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0121
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
13:3418,2700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0030
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3239
En Düşük
18,0279
13:341.021,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,45
|Açılış
|: 1.021,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.023,47
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler13:33
|MAKIM
|12,87
|418.233.466
|% 10,00
|
|BRKO
|1,63
|1.412.027
|% 8,67
|
|DGGYO
|10,89
|12.953.022
|% 8,36
|
|AKSGY
|2,80
|24.004.027
|% 7,69
|
|BMSCH
|8,38
|105.027.414
|% 7,44
|
|UFUK
|72,10
|2.678.155
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.775.080
|% -9,98
|
|ULUSE
|168,50
|63.925.176
|% -8,57
|
|ORMA
|28,80
|334.298
|% -7,10
|
|SANEL
|6,78
|2.271.806
|% -4,78
|
|THYAO
|52,55
|2.725.950.066
|% 1,25
|
|EREGL
|28,20
|1.189.268.460
|% -1,74
|
|SISE
|22,42
|949.861.340
|% -0,88
|
|SASA
|45,70
|788.664.322
|% 0,04
|
|KARSN
|7,53
|680.819.555
|% -2,59
|
|ODAS
|3,12
|480.542.391
|% -2,80
|
|YKBNK
|4,95
|558.387.372
|% -0,60
|
|KARSN
|7,53
|680.819.555
|% -2,59
|
|EKGYO
|2,64
|171.921.802
|% -0,38
|
|AKBNK
|9,17
|585.051.005
|% 0,44
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3372
|17,3628
|% 0,14
|
|Euro
|18,2566
|18,2709
|% 0,02
|
|Sterlin
|21,2070
|21,3133
|% -0,05
|
|Frank
|17,8876
|17,9953
|% 0,13
|
|Riyal
|4,6111
|4,6342
|% 0,12
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|-2,60
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-1,21
|
|Cumhuriyet
|6.796
|6.898
|-29,00
|
|Tam
|6.783
|6.878
|-9,00
|
|Yarım
|3.330
|3.364
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.668
|1.681
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,40
|21,43
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,93
|-0,17
|
|B. Petrol
|110
|110
|-4,98
|