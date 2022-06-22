***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.06.2022 14:25
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tahsin Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038660
BIST
15:212.571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -5,21
|Açılış
|: 2.572
|
|Önceki Kapanış
|: 2.576
|
2.584
En Düşük
2.552
15:2117,3695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0313
|Açılış
|: 17,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3500
|
17,3902
En Düşük
17,0644
15:2118,2748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3239
En Düşük
18,0279
15:211.026,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,81
|Açılış
|: 1.026,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,58
|
1.027,47
En Düşük
1.006,16
BIST En Aktif Hisseler15:21
|MAKIM
|12,87
|420.632.022
|% 10,00
|
|DGGYO
|11,05
|19.164.535
|% 9,95
|
|AKSGY
|2,81
|33.775.912
|% 8,08
|
|CLEBI
|323,70
|148.543.264
|% 7,04
|
|POLTK
|683,00
|12.467.009
|% 6,94
|
|SNKRN
|26,66
|158.440
|% -9,99
|
|UFUK
|72,10
|3.394.035
|% -9,99
|
|MZHLD
|110,00
|2.912.470
|% -9,98
|
|ULUSE
|173,00
|99.341.860
|% -6,13
|
|SMART
|6,06
|12.247.309
|% -3,81
|
|THYAO
|52,10
|3.417.534.079
|% 0,39
|
|EREGL
|28,12
|1.419.618.648
|% -2,02
|
|SISE
|22,26
|1.230.044.308
|% -1,59
|
|FROTO
|312,20
|939.319.299
|% 3,14
|
|SASA
|45,54
|922.800.477
|% -0,31
|
|ODAS
|3,12
|549.958.535
|% -2,80
|
|YKBNK
|4,93
|740.320.015
|% -1,00
|
|KARSN
|7,54
|774.739.541
|% -2,46
|
|EKGYO
|2,63
|191.412.501
|% -0,75
|
|DOHOL
|4,05
|291.655.799
|% -0,74
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3477
|17,3695
|% 0,18
|
|Euro
|18,2626
|18,2748
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,1925
|21,2988
|% -0,12
|
|Frank
|17,9130
|18,0209
|% 0,27
|
|Riyal
|4,6104
|4,6336
|% 0,11
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|8,64
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|3,38
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|-9,00
|
|Tam
|6.807
|6.904
|17,00
|
|Yarım
|3.342
|3.377
|8,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.688
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,56
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,97
|11,98
|-0,11
|
|B. Petrol
|109
|109
|-5,16
|
Seans Raporu
15:21
daha fazla
-
15:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 5 kaybederek (% -0.34 ) 2, 822
-
15:36
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, YKBNK, TRKCM
-
15:34OYYAT
Yüzde -3.19 oranında düşüşle 21.86 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 062, 461 adet işlem
-
15:33SMART
Yüzde -3.65 oranında düşüşle 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 016, 010 adet işlem
-
15:32ULUUN
Yüzde -3.43 oranında düşüşle 23.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 563, 054 adet işlem