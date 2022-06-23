***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.06.2022 12:06
***GENTS*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GENTS
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Orhan Kahraman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038861
BIST
12:532.581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 6,48
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.583
En Düşük
2.571
12:5317,3724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0326
|Açılış
|: 17,3780
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3729
En Düşük
17,3014
12:5318,2764
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0537
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2165
12:531.022,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,16
|Açılış
|: 1.022,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.026,68
En Düşük
1.020,30
BIST En Aktif Hisseler12:51
|ATSYH
|45,10
|438.507
|% 10,00
|
|LIDFA
|13,34
|4.291.265
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|284.759.629
|% 9,95
|
|SILVR
|21,88
|12.650.913
|% 8,42
|
|TKFEN
|23,50
|579.462.607
|% 7,40
|
|MZHLD
|99,00
|1.769.922
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|174.936
|% -9,98
|
|KRSTL
|7,15
|860.009
|% -9,84
|
|DOBUR
|40,00
|573.000
|% -8,05
|
|IHAAS
|26,16
|51.849
|% -7,69
|
|THYAO
|52,05
|1.074.403.927
|% 0,00
|
|SASA
|45,58
|668.849.111
|% 1,06
|
|SISE
|22,10
|637.939.281
|% -0,45
|
|EREGL
|28,10
|618.398.874
|% -0,35
|
|TKFEN
|23,50
|579.462.607
|% 7,40
|
|ODAS
|3,22
|437.462.528
|% 2,22
|
|EKGYO
|2,65
|136.156.859
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,92
|245.354.986
|% 0,00
|
|TSKB
|2,28
|112.126.494
|% 0,88
|
|KARSN
|7,57
|313.641.187
|% 1,07
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3634
|17,3662
|% 0,15
|
|Euro
|18,2516
|18,2721
|% -0,32
|
|Sterlin
|21,1398
|21,2458
|% -0,18
|
|Frank
|17,9025
|18,0103
|% -0,26
|
|Riyal
|4,6152
|4,6383
|% 0,27
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|-8,99
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-34,00
|
|Tam
|6.794
|6.888
|-30,00
|
|Yarım
|3.335
|3.369
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.684
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,15
|21,19
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,85
|-0,09
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,30
|