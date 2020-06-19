***GENTS*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
19.06.2020 09:27
ranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 19.06.2020 tarihinde alacak kaydedilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851925
BIST
10:43113.710
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 1.215,08
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
113.561
10:436,8587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0027
|Açılış
|: 6,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8607
En Düşük
6,8469
10:437,6912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0025
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,6986
En Düşük
7,6749
10:43381,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,94
|Açılış
|: 381,80
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
382,22
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|3,41
|49.499.632
|% 10,00
|
|UZERB
|5,87
|848.573
|% 9,93
|
|DIRIT
|1,38
|157.722
|% 9,52
|
|TCELL
|17,60
|831.955.971
|% 8,44
|
|KSTUR
|49,98
|13.445
|% 8,18
|
|GLRYH
|13,97
|2.198.082
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|9.594.852
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|149.982
|% -9,96
|
|DENGE
|1,36
|92.079
|% -9,93
|
|MEPET
|2,83
|1.288.465
|% -5,35
|
|KRDMD
|3,16
|1.387.925.171
|% 3,95
|
|TCELL
|17,60
|831.955.971
|% 8,44
|
|GARAN
|8,20
|307.243.772
|% 0,86
|
|TKFEN
|17,20
|268.106.787
|% 4,88
|
|PETKM
|4,09
|242.832.696
|% 1,24
|
|EKGYO
|1,89
|69.387.648
|% -0,53
|
|IHLGM
|1,55
|33.992.548
|% 0,00
|
|ODAS
|2,14
|39.858.249
|% 0,47
|
|ADESE
|1,78
|29.066.426
|% -1,11
|
|CEMAS
|1,31
|20.410.863
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5006
|8,5432
|% 0,10
|
|Frank
|7,1864
|7,2297
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8229
|1,8321
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|8,06
|
|Altın Gr.
|381
|382
|1,70
|
|Cumhuriyet
|2.482
|2.496
|9,60
|
|Tam
|2.547
|2.561
|9,70
|
|Yarım
|1.241
|1.252
|4,80
|
|Çeyrek
|622
|627
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,58
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,88
|0,04
|
|B. Petrol
|42,27
|42,27
|0,76
|