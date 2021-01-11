***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGPG 2020 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.016,06 % 0,00230876Bağımsız Denetim Ücreti10.373,78 % 0,01187991Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri73.335,27 % 0,08398255Fon Yönetim Ücreti2.015.473,42 % 2,30809256Hisse Senedi Komisyonu244.235,35 % 0,27969498Tahvil Bono Komisyonu96,8 % 0,00011085Gecelik Ters Repo Komisyonu108.783,37 % 0,12457723Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu5.350,06 % 0,00612682Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu30.039,86 % 0,03440124Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00148073Türev Araçlar Komisyonu290.547,29 % 0,33273078Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler148.398,87 % 0,16994435TOPLAM GİDERLER2.929.943,13 % 3,35533075DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ87.322.036,22 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900806BIST