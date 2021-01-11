***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGGK 2020 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri742,1 % 0,02691051Bağımsız Denetim Ücreti4.619,29 % 0,16750769Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri996,48 % 0,036135Fon Yönetim Ücreti8.377,76 % 0,30379977Hisse Senedi Komisyonu319,62 % 0,01159027Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar326,9 % 0,01185426Türev Araçlar Komisyonu3.741,81 % 0,13568794Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler2.558,94 % 0,09279394TOPLAM GİDERLER21.682,9 % 0,78627939DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.757.658,43 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900811BIST