***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGEI 2020 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri3.579,6 % 0,00717132Bağımsız Denetim Ücreti14.096,1 % 0,02823994Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.036,27 % 0,03813701Fon Yönetim Ücreti670.166,1 % 1,34260173Hisse Senedi Komisyonu1.397.658,08 % 2,80004936Tahvil Bono Komisyonu704,37 % 0,00141113Gecelik Ters Repo Komisyonu6.619,56 % 0,01326154Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.950,93 % 0,00591185Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar653,8 % 0,00130981Türev Araçlar Komisyonu66.254,47 % 0,13273331Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.414,05 % 0,03488707TOPLAM GİDERLER2.199.133,33 % 4,40571407DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ49.915.480,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900813BIST