***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGME 2020 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.021,06 % 0,00650073Bağımsız Denetim Ücreti9.304,22 % 0,02992696Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri51.505,35 % 0,16566662Fon Yönetim Ücreti91.973,22 % 0,29583125Hisse Senedi Komisyonu314,09 % 0,00101027Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu187,5 % 0,00060309Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu370,62 % 0,0011921Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu42.972,73 % 0,1382215Vergiler ve Diğer Harcamalar4.421,38 % 0,01422134Türev Araçlar Komisyonu45.368,1 % 0,14592619Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.598,99 % 0,06947301TOPLAM GİDERLER270.037,26 % 0,86857305DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ31.089.758,09 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900817BIST