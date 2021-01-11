***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGYK 2020 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.021,06 % 0,0038821Bağımsız Denetim Ücreti8.489,19 % 0,01630624Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.072,55 % 0,02126842Fon Yönetim Ücreti302.563,66 % 0,58117166Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu107,78 % 0,00020703Gecelik Ters Repo Komisyonu2.407,8 % 0,00462496Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.110,38 % 0,00405367Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00248363Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.589,45 % 0,02610295TOPLAM GİDERLER343.654,87 % 0,66010065DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ52.060.980,06 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900820BIST