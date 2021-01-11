***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGAK 2020 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.021,06 % 0,01159418Bağımsız Denetim Ücreti8.489,19 % 0,04869979Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.696,33 % 0,03841472Fon Yönetim Ücreti440.193,63 % 2,52525106Hisse Senedi Komisyonu10.211,96 % 0,05858277Tahvil Bono Komisyonu35,6 % 0,00020423Gecelik Ters Repo Komisyonu905,07 % 0,0051921Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.107,26 % 0,01208868Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,00741753Türev Araçlar Komisyonu192.710,68 % 1,10551997Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler27.525,16 % 0,1579031TOPLAM GİDERLER692.188,94 % 3,97086812DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.431.677,88 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900824BIST