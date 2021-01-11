***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaGAF 2020 4. DÖNEM GİDER BİLGİLERİ BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri2.021,06 % 0,02778331Bağımsız Denetim Ücreti8.489,19 % 0,11670004Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri2.019,69 % 0,02776448Fon Yönetim Ücreti183.540,58 % 2,52311394Hisse Senedi Komisyonu14.839,75 % 0,20400055Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu140 % 0,00192457Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.509,96 % 0,02075727Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.293 % 0,01777474Türev Araçlar Komisyonu65.725,34 % 0,90351966Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.517,39 % 0,08959391TOPLAM GİDERLER286.095,96 % 3,93293246DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.274.367,48 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/900825BIST