***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.11.2020 16:24
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Güncel İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889235
BIST
16:161.322
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 27,63
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.323
En Düşük
1.278
16:167,5635
En Yüksek
|Değişim
|: -1,98%
|| -0,1525
|Açılış
|: 7,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
16:168,9593
En Yüksek
|Değişim
|: -2,09%
|| -0,1909
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
8,8885
16:16451,99
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -12,14
|Açılış
|: 451,99
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler16:14
|IZTAR
|12,76
|4.079.010
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|1.514.134
|% 10,00
|
|PKENT
|770,00
|59.970
|% 10,00
|
|SAFKR
|9,58
|108.067.756
|% 9,99
|
|ATSYH
|5,29
|496.022
|% 9,98
|
|YBTAS
|17.100,00
|157.700
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|524.506
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|24.295.095
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|3.386.159
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|165.089.523
|% -9,70
|
|GARAN
|9,44
|8.851.910.969
|% 6,67
|
|KRDMD
|4,88
|4.580.912.873
|% 6,32
|
|YKBNK
|3,10
|3.853.474.850
|% 5,80
|
|AKBNK
|6,56
|2.134.187.434
|% 4,63
|
|VAKBN
|4,93
|1.646.062.839
|% 3,57
|
|YKBNK
|3,10
|3.853.474.850
|% 5,80
|
|GARAN
|9,44
|8.851.910.969
|% 6,67
|
|KRDMD
|4,88
|4.580.912.873
|% 6,32
|
|EKGYO
|1,96
|827.289.349
|% -1,51
|
|VAKBN
|4,93
|1.646.062.839
|% 3,57
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5581
|7,5653
|% -1,95
|
|Euro
|8,9507
|8,9609
|% -2,07
|
|Sterlin
|9,9719
|10,0219
|% -2,34
|
|Frank
|8,2472
|8,2969
|% -2,21
|
|Riyal
|2,0084
|2,0185
|% -2,11
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.863
|-7,84
|
|Altın Gr.
|453
|453
|-11,50
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.056
|-91,00
|
|Tam
|2.996
|3.073
|-92,16
|
|Yarım
|1.448
|1.487
|-44,59
|
|Çeyrek
|726
|743
|-22,29
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,96
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|5,81
|5,82
|-0,21
|
|B. Petrol
|44,32
|44,32
|-0,02
|
Seans Raporu
16:14
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-
16:24PAGYO
Yüzde 6.24 oranında artışla 6.81 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 126, 414 adet işlem
-
16:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 21 artarak (% 2.09 ) 1, 477
-
16:22XU100
Endeks 1, 317 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 72 üstünde . İşlem hacmi 38, 391.00 milyon TL de
-
16:22LINK
Yüzde 6.83 oranında artışla 50.55 lira fiyatla işlem gören hissede 784, 693 adet işlem
-
16:21GARAN
Yüzde 6.21 oranında artışla 9.40 lira fiyatla işlem gören hissede 947, 095, 593 adet işlem