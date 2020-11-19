***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
19.11.2020 16:25
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İhraç Belgesi Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889236
BIST
16:171.323
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 27,83
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.323
En Düşük
1.278
16:177,5638
En Yüksek
|Değişim
|: -1,97%
|| -0,1522
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,5065
16:178,9574
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -0,1928
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
8,8885
16:17451,79
En Yüksek
|Değişim
|: -2,66%
|| -12,35
|Açılış
|: 451,79
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
448,78
BIST En Aktif Hisseler16:17
|IZTAR
|12,76
|4.079.010
|% 10,00
|
|PKENT
|770,00
|59.970
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|1.514.134
|% 10,00
|
|SAFKR
|9,58
|108.067.756
|% 9,99
|
|ATSYH
|5,29
|496.022
|% 9,98
|
|YBTAS
|17.100,00
|157.700
|% -10,00
|
|TKURU
|282,60
|524.506
|% -10,00
|
|MARKA
|8,87
|24.295.095
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|3.386.159
|% -9,93
|
|MARTI
|2,70
|165.130.789
|% -9,70
|
|GARAN
|9,47
|8.996.864.982
|% 7,01
|
|KRDMD
|4,87
|4.597.666.034
|% 6,10
|
|YKBNK
|3,12
|3.913.371.040
|% 6,48
|
|AKBNK
|6,57
|2.143.448.719
|% 4,78
|
|VAKBN
|4,95
|1.676.240.797
|% 3,99
|
|YKBNK
|3,12
|3.913.371.040
|% 6,48
|
|GARAN
|9,47
|8.996.864.982
|% 7,01
|
|KRDMD
|4,87
|4.597.666.034
|% 6,10
|
|EKGYO
|1,96
|828.211.522
|% -1,51
|
|VAKBN
|4,95
|1.676.240.797
|% 3,99
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5587
|7,5638
|% -1,97
|
|Euro
|8,9507
|8,9574
|% -2,11
|
|Sterlin
|9,9670
|10,0170
|% -2,38
|
|Frank
|8,2427
|8,2923
|% -2,26
|
|Riyal
|2,0076
|2,0177
|% -2,15
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|-10,87
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-12,14
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.056
|-91,00
|
|Tam
|2.994
|3.071
|-94,19
|
|Yarım
|1.447
|1.486
|-45,56
|
|Çeyrek
|726
|743
|-22,78
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|5,80
|5,81
|-0,22
|
|B. Petrol
|44,34
|44,34
|0,00
|