***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
22.02.2021 11:50
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Alım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar Hakkında Bildirim
Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar listesine Ak Portföy Yönetimi A.Ş. eklenmiştir. Sözleşme, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu(TEFAS)'nda işlem gören yatırım fonlarını kapsamaktadır. Sözleşme kapsamına giren Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonları aşağıdaki gibidir:
Fon Kodu Fon Ünvanı
GAF GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
GAG GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON
GAK GEDİK PORTFÖY KARMA FON
GBG GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONU
GGK GEDİK PORTFÖY ALTIN FON
GMR GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
GPG GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEGİŞKEN FON
GYK GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911330
BIST
15:171.557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -3,06
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.555
15:177,0415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0601
|Açılış
|: 7,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0415
En Düşük
6,9534
15:178,5484
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0846
|Açılış
|: 8,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5491
En Düşük
8,4299
15:17405,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 5,73
|Açılış
|: 405,66
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
406,25
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler15:17
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|VAKKO
|7,38
|45.099.571
|% 9,99
|
|MERIT
|311,70
|1.591.540
|% 9,99
|
|SAYAS
|17,52
|57.196.439
|% 9,98
|
|VAKFN
|17,63
|11.699.512
|% 9,98
|
|BALAT
|9,45
|839.965
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|DIRIT
|8,91
|833.130
|% -9,91
|
|NIBAS
|25,00
|19.781.925
|% -9,22
|
|KOZAL
|139,20
|1.248.804.513
|% -3,93
|
|VAKBN
|4,70
|890.364.479
|% -2,08
|
|ODAS
|4,09
|543.159.827
|% 2,25
|
|PGSUS
|76,65
|488.056.027
|% 4,36
|
|HALKB
|5,74
|466.618.676
|% -1,54
|
|AKYHO
|2,43
|46.844.625
|% 9,95
|
|ENJSA
|13,38
|247.564.330
|% 2,06
|
|OYAKC
|8,25
|64.153.980
|% -0,24
|
|TURSG
|7,24
|55.254.076
|% -1,36
|
|AKSGY
|3,47
|18.366.938
|% 0,00
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0367
|7,0415
|% 0,86
|
|Euro
|8,5425
|8,5484
|% 1,00
|
|Sterlin
|9,8243
|9,8735
|% 0,78
|
|Frank
|7,7944
|7,8414
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8668
|1,8761
|% 0,60
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|14,98
|
|Altın Gr.
|405
|405
|4,58
|
|Cumhuriyet
|2.690
|2.731
|34,00
|
|Tam
|2.676
|2.744
|32,03
|
|Yarım
|1.293
|1.327
|15,50
|
|Çeyrek
|649
|664
|7,75
|
|Gümüş.Ons
|27,44
|27,47
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,08
|
|B. Petrol
|62,59
|62,59
|0,45
|