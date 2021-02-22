***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAlım Satıma Aracılık Eden Kuruluşlar Hakkında BildirimKurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış olan kurumlar listesine Ak Portföy Yönetimi A.Ş. eklenmiştir. Sözleşme, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu(TEFAS)'nda işlem gören yatırım fonlarını kapsamaktadır. Sözleşme kapsamına giren Gedik Portföy Yönetimi A.Ş. yatırım fonları aşağıdaki gibidir:Fon Kodu Fon ÜnvanıGAF GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)GAG GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FONGAK GEDİK PORTFÖY KARMA FONGBG GEDİK PORTFÖY G-20 ÜLKELERİ YABANCI HİSSE SENEDİ FONUGGK GEDİK PORTFÖY ALTIN FONGMR GEDİK PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)GPG GEDİK PORTFÖY BİRİNCİ DEGİŞKEN FONGYK GEDİK PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911330BIST