***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
12.01.2021 17:46
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GMR 2020 12. AYLIK DENETLENMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901608
BIST
17:551.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 11,82
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
17:557,5106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0264
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5183
En Düşük
7,4190
17:559,1316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0321
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
17:55444,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,79
|Açılış
|: 444,78
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler17:55
|ESEN
|23,54
|314.963.032
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.868.878
|% 10,00
|
|KLMSN
|19,69
|136.195.501
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|432.184
|% 10,00
|
|RODRG
|17,39
|16.230.744
|% 9,99
|
|KAPLM
|36,00
|382.084
|% -10,00
|
|ISBIR
|3.690,00
|2.436.706
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|KONYA
|1.215,70
|262.062.189
|% -8,21
|
|YESIL
|153,70
|101.873.394
|% -7,91
|
|SISE
|7,59
|3.065.400.412
|% 3,97
|
|TSKB
|1,92
|2.423.376.607
|% 6,08
|
|KOZAL
|119,40
|1.339.326.334
|% -0,58
|
|GARAN
|10,50
|1.192.495.430
|% 0,00
|
|THYAO
|12,84
|1.180.126.422
|% 1,10
|
|TSKB
|1,92
|2.423.376.607
|% 6,08
|
|SISE
|7,59
|3.065.400.412
|% 3,97
|
|SKBNK
|1,62
|521.199.156
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,46
|599.978.557
|% -1,99
|
|ZOREN
|2,98
|669.554.575
|% 1,02
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5028
|7,5106
|% 0,35
|
|Euro
|9,1208
|9,1316
|% 0,35
|
|Sterlin
|10,1655
|10,2165
|% 0,75
|
|Frank
|8,3901
|8,4407
|% 0,16
|
|Riyal
|1,9931
|2,0031
|% 0,22
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-3,78
|
|Altın Gr.
|444
|444
|0,22
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,08
|
|B. Petrol
|56,20
|56,20
|0,54
|