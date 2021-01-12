***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
12.01.2021 17:46
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GPG 2020 12. AYLIK DENETLENMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901612
BIST
17:591.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 13,64
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
17:597,5029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0187
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5183
En Düşük
7,4190
17:599,1233
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0238
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
17:59444,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,34
|Açılış
|: 444,33
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ESEN
|23,54
|315.045.140
|% 10,00
|
|KLMSN
|19,69
|136.198.533
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.868.878
|% 10,00
|
|PSDTC
|28,40
|48.980.150
|% 9,99
|
|PSDTC
|28,40
|48.980.150
|% 9,99
|
|ISBIR
|3.690,00
|2.436.706
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|TDGYO
|10,08
|17.451.658
|% -6,41
|
|IZTAR
|17,81
|2.828.390
|% -6,26
|
|KONTR
|29,22
|63.100.526
|% -5,44
|
|PGSUS
|72,70
|543.003.969
|% 2,25
|
|ODAS
|3,95
|349.387.180
|% 0,77
|
|ESEN
|23,54
|315.045.140
|% 10,00
|
|TLMAN
|41,90
|241.630.283
|% 1,75
|
|KRVGD
|15,55
|227.488.365
|% 5,85
|
|IHLGM
|1,38
|224.977.628
|% 1,47
|
|TURSG
|7,15
|189.064.958
|% -0,42
|
|PEKGY
|2,52
|66.790.916
|% -1,56
|
|KRVGD
|15,55
|227.488.365
|% 5,85
|
|OYAKC
|8,91
|128.768.350
|% 0,68
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4947
|7,5029
|% 0,25
|
|Euro
|9,1115
|9,1233
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,1719
|10,2230
|% 0,81
|
|Frank
|8,3969
|8,4475
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9935
|2,0035
|% 0,24
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-3,78
|
|Altın Gr.
|444
|444
|0,22
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,08
|
|B. Petrol
|56,20
|56,20
|0,54
|