***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
12.01.2021 17:48
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GAF 2020 12. AYLIK DENETLENMİŞ PERFORMANS SUNUM RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901622
BIST
17:481.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 12,89
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.556
En Düşük
1.537
17:487,5052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0210
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,5183
En Düşük
7,4190
17:489,1275
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0280
|Açılış
|: 9,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1392
En Düşük
9,0349
17:48443,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,02
|Açılış
|: 443,97
|
|Önceki Kapanış
|: 443,99
|
449,85
En Düşük
442,52
BIST En Aktif Hisseler17:46
|ESEN
|23,54
|314.821.580
|% 10,00
|
|KLMSN
|19,69
|136.144.779
|% 10,00
|
|ARMDA
|56,65
|10.843.726
|% 10,00
|
|COSMO
|10,45
|432.184
|% 10,00
|
|YAPRK
|97,40
|34.307.736
|% 9,99
|
|ISBIR
|3.690,00
|2.436.706
|% -10,00
|
|KAPLM
|36,00
|382.084
|% -10,00
|
|UMPAS
|3,30
|591.670
|% -9,84
|
|IZTAR
|17,50
|1.962.397
|% -7,89
|
|KONYA
|1.224,10
|259.780.940
|% -7,57
|
|SISE
|7,61
|3.046.865.040
|% 4,25
|
|TSKB
|1,91
|2.395.082.256
|% 5,52
|
|KOZAL
|119,20
|1.327.904.068
|% -0,75
|
|THYAO
|12,83
|1.174.280.887
|% 1,02
|
|GARAN
|10,49
|1.165.409.791
|% -0,10
|
|TSKB
|1,91
|2.395.082.256
|% 5,52
|
|SISE
|7,61
|3.046.865.040
|% 4,25
|
|SKBNK
|1,62
|518.286.014
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,47
|597.179.118
|% -1,59
|
|ZOREN
|2,96
|663.066.521
|% 0,34
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5014
|7,5059
|% 0,29
|
|Euro
|9,1171
|9,1235
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,1617
|10,2127
|% 0,71
|
|Frank
|8,3891
|8,4396
|% 0,15
|
|Riyal
|1,9917
|2,0016
|% 0,14
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-3,78
|
|Altın Gr.
|444
|444
|0,22
|
|Cumhuriyet
|2.945
|2.989
|0,00
|
|Tam
|2.933
|3.007
|2,62
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|1,27
|
|Çeyrek
|711
|727
|0,63
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,08
|
|B. Petrol
|56,20
|56,20
|0,54
|