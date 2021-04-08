***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 13:09
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
GME 03/2021 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924881
BIST
14:351.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,94
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
14:358,1496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0034
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1323
14:359,6989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0083
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
14:35459,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 3,87
|Açılış
|: 459,18
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
459,65
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler14:35
|MTRKS
|37,26
|198.260
|% 9,98
|
|NTGAZ
|15,03
|12.657.650
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,96
|158.197
|% 9,50
|
|CASA
|111,90
|542.479
|% 9,17
|
|ORMA
|27,48
|309.630
|% 7,76
|
|TRILC
|47,94
|31.529.131
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|IZFAS
|9,90
|24.279.933
|% -5,98
|
|JANTS
|896,40
|191.206.684
|% -0,55
|
|FADE
|18,98
|179.353.731
|% 3,32
|
|ODAS
|3,68
|165.193.240
|% -0,27
|
|SOKM
|13,08
|127.464.593
|% 2,99
|
|SAYAS
|35,46
|93.650.116
|% 1,60
|
|ODAS
|3,68
|165.193.240
|% -0,27
|
|PEKGY
|1,96
|55.166.590
|% -5,77
|
|IHLGM
|1,13
|28.939.095
|% -0,88
|
|HDFGS
|5,44
|76.390.527
|% 3,62
|
|SOKM
|13,08
|127.464.593
|% 2,99
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1442
|8,1496
|% 0,04
|
|Euro
|9,6899
|9,6989
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,1890
|11,2451
|% 0,24
|
|Frank
|8,7691
|8,8219
|% 0,43
|
|Riyal
|2,1709
|2,1818
|% 0,22
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.751
|12,69
|
|Altın Gr.
|459
|459
|3,49
|
|Cumhuriyet
|3.036
|3.082
|8,00
|
|Tam
|3.022
|3.098
|7,07
|
|Yarım
|1.461
|1.499
|3,41
|
|Çeyrek
|733
|749
|1,71
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,43
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,07
|
|B. Petrol
|62,84
|62,84
|-0,32
|