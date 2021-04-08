***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 13:12
***GEP*** GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
GGK 03/2021 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU BİLDİRİMİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924906
BIST
14:321.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,39
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
14:328,1473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1323
14:329,6932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
14:32458,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,48
|Açılış
|: 458,79
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,95
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler14:32
|SAMAT
|6,82
|41.797.754
|% 10,00
|
|MTRKS
|37,26
|196.621
|% 9,98
|
|NTGAZ
|15,03
|12.657.650
|% 9,95
|
|ATSYH
|4,86
|547.989
|% 9,95
|
|FRIGO
|51,75
|58.162.896
|% 9,78
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|31.523.666
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,11
|642.869.799
|% 9,30
|
|DOHOL
|3,33
|500.299.641
|% 2,46
|
|SISE
|7,50
|467.752.042
|% 1,49
|
|FENER
|37,92
|410.290.929
|% -2,52
|
|GARAN
|6,85
|391.506.808
|% 0,15
|
|DOHOL
|3,33
|500.299.641
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,93
|191.073.976
|% -2,03
|
|TSKB
|1,42
|94.919.971
|% 0,71
|
|BJKAS
|10,11
|642.869.799
|% 9,30
|
|PETKM
|6,05
|384.314.117
|% 0,83
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1409
|8,1473
|% 0,01
|
|Euro
|9,6837
|9,6932
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,1792
|11,2353
|% 0,15
|
|Frank
|8,7607
|8,8135
|% 0,34
|
|Riyal
|2,1684
|2,1793
|% 0,10
|
|14:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.750
|1.750
|12,40
|
|Altın Gr.
|458
|459
|3,21
|
|Cumhuriyet
|3.036
|3.082
|8,00
|
|Tam
|3.021
|3.097
|5,96
|
|Yarım
|1.460
|1.498
|2,88
|
|Çeyrek
|732
|749
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,43
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,06
|
|B. Petrol
|62,87
|62,87
|-0,29
|
Seans Raporu
14:32
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