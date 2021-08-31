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***GEP* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.08.2021 18:34



***GEP******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sayın Paydaşlarımız Yönetim Kurulu ' muzun 31.08.2021 tarihinde aldığı karara istinaden,  1. Bağlı ortağımız Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.  ' nin 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5.300.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 6.000.000 TL'ye çıkarılmasına iştirak edilmesine, 2. Artırılacak olan 700.000 TL sermayesinin, 520.808,86 TL' nin iç kaynaklarından ödenmesine, 179.191,14 TL ' nin ise tescilden önce Şirketimiz tarafından ödenmesine, 3. İlgili işlemlerin yürütülmesi konusunda Şirketimiz Genel Müdürü Onur Topaç‘ ın yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Sermaye artırımına ilişkin Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. bugün itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu‘ na başvuruda bulunmuştur. Süreç hakkında gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961025


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