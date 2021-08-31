***GEP* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.08.2021 18:34
***GEP******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sayın Paydaşlarımız Yönetim Kurulu ' muzun 31.08.2021 tarihinde aldığı karara istinaden, 1. Bağlı ortağımız Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. ' nin 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5.300.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 6.000.000 TL'ye çıkarılmasına iştirak edilmesine, 2. Artırılacak olan 700.000 TL sermayesinin, 520.808,86 TL' nin iç kaynaklarından ödenmesine, 179.191,14 TL ' nin ise tescilden önce Şirketimiz tarafından ödenmesine, 3. İlgili işlemlerin yürütülmesi konusunda Şirketimiz Genel Müdürü Onur Topaç‘ ın yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Sermaye artırımına ilişkin Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. bugün itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu‘ na başvuruda bulunmuştur. Süreç hakkında gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961025
BIST
18:051.472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,84
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.458
|
1.474
En Düşük
1.463
18:058,3085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0639
|Açılış
|: 8,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,3903
En Düşük
8,2868
18:059,8282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0558
|Açılış
|: 9,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8450
|
9,9266
En Düşük
9,7944
18:05484,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,32
|Açılış
|: 484,92
|
|Önceki Kapanış
|: 487,25
|
490,35
En Düşük
481,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAPRK
|37,40
|22.778.116
|% 10,00
|
|ULAS
|3,85
|16.111.215
|% 10,00
|
|UTPYA
|22,22
|1.338.795
|% 10,00
|
|MANAS
|18,82
|24.576.967
|% 9,99
|
|EDATA
|13,34
|152.412.750
|% 9,98
|
|AGYO
|3,70
|21.831.260
|% -6,80
|
|KGYO
|7,01
|22.377.643
|% -6,16
|
|MMCAS
|5,20
|219.143
|% -5,63
|
|ORMA
|28,50
|326.163
|% -5,06
|
|YONGA
|20,36
|442.435
|% -4,77
|
|GARAN
|9,88
|1.916.443.610
|% 3,35
|
|YKBNK
|2,64
|901.553.019
|% 3,13
|
|TUPRS
|101,70
|732.255.381
|% 2,11
|
|THYAO
|12,68
|680.732.539
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,89
|574.599.254
|% 2,79
|
|YKBNK
|2,64
|901.553.019
|% 3,13
|
|GARAN
|9,88
|1.916.443.610
|% 3,35
|
|AKBNK
|5,89
|574.599.254
|% 2,79
|
|MRGYO
|1,11
|109.543.975
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,78
|546.759.474
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3069
|8,3085
|% -0,76
|
|Euro
|9,8153
|9,8282
|% -0,56
|
|Sterlin
|11,3931
|11,4502
|% -0,77
|
|Frank
|9,0385
|9,0929
|% -0,56
|
|Riyal
|2,2087
|2,2198
|% -0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.815
|4,75
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-2,08
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.267
|-19,00
|
|Tam
|3.197
|3.278
|-22,56
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,91
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,46
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,95
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,08
|
|B. Petrol
|71,51
|71,51
|-0,72
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, SISE, PETKM
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, AKBNK, TCELL
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 31 artarak (% 1.03 ) 1, 302
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, DAGI, BALAT, DIRIT, METUR, EDATA, ANELE, AKYHO, AKFGY, HURGZ
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17:59
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