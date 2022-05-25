***GEP* *INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GEP******INVEO*** INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [GEP]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2022 - 13.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSayın Paydaşlarımız Bağlı ortaklığımız Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından, 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 7.500.000 TL'ye çıkarılmasına, artırılan 1.500.000 TL sermayenin iç kaynaklardan karşılanmasına karar verildiği ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun olumlu karşılandığı sırasıyla Şirketimizin 31.03.2022 ve 13.04.2022 tarihli özel durum açıklamalarında duyurulmuştur. Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.'nin sermaye artırımı işlemi 25.05.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032472BIST