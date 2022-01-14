***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.01.2022 16:13
***GEP*** INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri Bildirimi
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Por
16:462.063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -7,41
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.049
16:4613,5469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0351
|Açılış
|: 13,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4816
16:4615,4891
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0925
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,4530
16:46794,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,70
|Açılış
|: 794,63
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
790,22
BIST En Aktif Hisseler16:46
|QNBFL
|97,35
|1.296.741
|% 10,00
|
|DOAS
|50,00
|175.250.441
|% 9,99
|
|PKENT
|350,60
|28.596.440
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|988.037
|% 9,98
|
|DARDL
|3,89
|250.903.579
|% 9,89
|
|EMNIS
|23,66
|3.093.495
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|4.093.398
|% -9,96
|
|DOBUR
|105,70
|11.832.657
|% -6,46
|
|RALYH
|9,35
|54.537.356
|% -6,12
|
|BALAT
|8,52
|206.647
|% -5,75
|
|THYAO
|28,20
|3.540.365.699
|% -2,02
|
|KRDMD
|13,22
|3.415.421.549
|% -0,97
|
|EREGL
|31,26
|1.225.834.712
|% -1,14
|
|SISE
|15,03
|1.195.292.439
|% -0,13
|
|GARAN
|11,81
|869.543.431
|% -0,59
|
|EKGYO
|2,42
|822.027.427
|% 2,11
|
|KRDMD
|13,22
|3.415.421.549
|% -0,97
|
|YKBNK
|3,79
|828.016.756
|% -0,52
|
|THYAO
|28,20
|3.540.365.699
|% -2,02
|
|AKBNK
|7,50
|632.984.823
|% -0,79
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5290
|13,5469
|% -0,26
|
|Euro
|15,4733
|15,4891
|% -0,59
|
|Sterlin
|18,4950
|18,5877
|% -0,30
|
|Frank
|14,7935
|14,8826
|% -0,31
|
|Riyal
|3,5955
|3,6135
|% -0,34
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|3,31
|
|Altın Gr.
|795
|795
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|5.270
|5.350
|-16,00
|
|Tam
|5.253
|5.386
|-8,16
|
|Yarım
|2.539
|2.605
|-3,94
|
|Çeyrek
|1.273
|1.303
|-1,97
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,06
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,03
|10,04
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,74
|84,74
|0,27
|